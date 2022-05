Combate’ Policía Cibernética las ‘fake news’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

La Policía Cibernética de Tamaulipas se unió al combate a la desinformación en las redes sociales al convocar a la población a no subirse a lo que llamó el “tren de la desinformación”, por lo que emitió un mensaje con recomendaciones sobre todo en el uso de estas plataformas digitales.

Como parte de su campaña permanente de prevención del delito, la corporación estatal escribe en su cuenta oficial de Facebook: “Evita compartir noticias falsas (fake news). Verifica antes de compartir, no seas parte de la cadena de desinformación”.

También brinda las siguientes recomendaciones para evitar subirse al “tren de la desinformación” en las redes sociales: Primero, empieza por no creer todo lo que se lee en estas plataformas de intercambio de información y también aconseja mirar que la fuente (de información) sea confiable y reconocida.

Como tercer paso de estas recomendaciones que emite la Policía Cibernética para combatir la desinformación, mediante una ilustración pide verificar fecha, lugar o nombres (que coincidan con lo que crees estar comunicando).

Asimismo, es importante buscar (googlear) al menos dos fuentes más que hablen del tema y corroborar la información, antes de compartirla, señala la corporación tamaulipeca especializada en la persecución de delitos cibernéticos.

Por último, se recomienda a los usuarios de las distintas redes sociales que se usan en nuestro país que para no caer en la difusión de noticias falsas que si conocen a algún experto en el tema no duden en preguntarle.

“Si pasa estos filtros, ¡Comparte! Si no, no colabores con la desinformación”, remata el mensaje de la corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un esfuerzo por combatir la propagación de noticias falsas, lo cual la experiencia ha enseñado que es tan peligroso que llega a costar vidas de personas inocentes, de ahí la importancia de difundirlo a través de El Diario de Victoria.