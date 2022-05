Continúa el interés por reconversión en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- La reconversión del puerto de Tampico sería de beneficio y de atracción junto con el centro histórico de Tampico para el turismo, consideró Iñigo Fernández Bárcenas, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas.

Debido a que Tampico le ha dado la espalda a la margen del Río Pánuco, y se ha dado uso solo al comercio marítimo en el puerto de Tampico es que ahora se busca mediante este proyecto darle un giro turístico a una parte del recinto portuario.

“La evolución del comercio y las economías de escala, los retos de reducir costos y tecnologías han hecho que gran parte del movimiento portuario se canalice al puerto de Altamira y el puerto de Tampico por ser un puerto pluvial, al interior de un río, con restricción de altura y donde el río maneja mucho azolve de río arriba y se desfoga al mar, eso implica que siempre haya problemas del calado que va disminuyendo por todo lo que arrastra el río, lo que significa que se debe dragar contantemente”.

Altamira al no tener estas características ha tenido más ventajas que el puerto de Tampico y si se compara el volumen de carga es mayor en Altamira por una gran diferencia, eso no significa que no haya movimiento en el puerto de Tampico, explicó.

Advirtió que el haberle dado la espalda al río Pánuco ha generado que la ciudadanía no disfrute de una vista y un espacio y que pueda convivir con el margen del río Pánuco.

“No existe un malecón en la margen del Río Pánuco que permita a la gente tener esa convivencia o disfrutar la vista y poder ver pasar los barcos, por ello la iniciativa de la reconversión al turismo del puerto de Tampico nace por el darle un sentido más social, y turístico y dar espacios recreativos a la ciudadanía, y de esparcimiento en los cuales podamos convivir”.

Recordó lo que se hizo con la Plaza Hijas de Tampico de quitar los mercados gastronómicos y donde se hizo un nuevo mercado municipal con el embellecimiento de la zona centro con las nuevas bajadas como la de Colón, Juárez y la bajada de los Alemanes, además de otros embellecimientos hechos en la Plaza de la Libertad, la reubicación del comercio informal que son un complemento natural en un tema de turismo y de ciudadanía y que fomenta el tejido social, anotó Fernández.

RECONVERSIÓN TRAERÁ BENEFICIOS

“A todas luces la reconversión del puerto de Tampico, sería algo de beneficio tanto para la población, los tampiqueños, como también sería una atracción para el turismo por estos complementos del centro histórico y el Edificio de la Ex Aduana que arquitectónicamente tiene valor histórico”.

Advirtió que se han tenido varias reuniones desde hace varios años, y se sigue en espera de que este proyecto en algún momento se vaya a dar.