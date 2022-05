Es necesario hacer una depuración en el Instituto Nacional de Migración: Diputada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para evitar se sigan registrando quejas en contra de sus delegados, y “blindar” al instituto contra casos de corrupción, es necesario hacer una depuración en el Instituto Nacional de Migración así como también aplicar exámenes de control y confianza a su personal, afirmó la diputada federal Rosa María González Azcárraga.

“La realidad que es un tema complicado, necesitan controles de confianza importantes, el mismo Subdelegado me confirmó que les pagan poco, que tenían mucho trabajo, que les faltaba gente”.

González Azcárraga recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año pasado no se les asignó ninguna partida presupuestal especial para enfrentar el agravamiento que se preveía en cuanto al tema migratorio.

“Es a nivel mundial pero en México está desbordado el tema entre la frontera sur y la frontera norte”.

La también Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados insistió sobre la necesidad de la aplicación de exámenes de control y confianza al personal del Instituto Nacional de Migración.

“Sí creo que necesita controles de confianza fuertes, que los haga la Auditoría Superior y que tengan gente de confianza, si lo hacemos aquí con los policías estatales por qué no se le va a hacer a los delegados del Instituto Nacional de Migración”.