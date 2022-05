Pide “El Cachorro” no presionar a fiscalía con asunto de Úrsula

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

El dirigente estatal del PAN, Luis René, “El Cachorro”, Cantú Galván, recomendó no presionar a la fiscalía general de justicia en relación a la investigación que realiza contra la coordinadora de los diputados de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, por su presunta participación en dos audios en los que se le escucha pedir moches a un proveedor.

Dijo que la instancia de procuración de justicia ha estado trabajando en el caso, por lo que no hay necesidad de exigirle que acelere la indagatoria.

El también diputado local del PAN consideró que, presionar a la fiscalía podría interpretarse como que se le está presionando.

“Y nosotros lo único que queremos es que se llegue al fondo del asunto, a la verdad” dijo.

“El Cachorro” lamentó la situación en que se involucra a la legisladora de Morena, porque contradice los principios de su partido, de no robar, no mentir y no traicionar.

El pasado martes, la diputada morenista dijo que los audios que se le atribuyen solamente le provocan risa, porque son espurios y apócrifos.

Insistió en que todo forma parte de una fabricación de delitos en su contra, lo cual calificó como “guerra sucia” en el contexto electoral del estado