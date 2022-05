A un mes del ‘Día D’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Estamos justo a un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral para decidir al próximo gobernador de Tamaulipas.

¿Usted, amable lector, ya tomó su decisión?

Esta pregunta se la he hecho a unas 50 personas en los últimos días.

Las respuestas han sido variadas.

Ojo, no es una encuesta. No me dedico a eso, y además no creo mucho en ellas. Solo fue una pregunta directa a esa gente.

Independientemente de las respuestas, les he preguntado el por qué votarían por el candidato que mencionaron.

Y son contundentes.

Por ejemplo, hubo una en la que mencionó algo específico: “me gustan sus spots publicitarios. Solo por eso voy a votar por tal candidato”.

En otras columnas analizamos precisamente la imagen que han proyectado los contendientes, y si bien no es factor determinante, sí han influido en la decisión de algunos votantes.

Otra respuesta que me llamó la atención es la que me hizo un señor de uno 48 años, que si bien no dio nombres, señaló un partido: el PRI. Sin embargo, su respuesta fue más allá: “voy a votar por el PRI, nomás no me preguntes por cuál PRI, si el viejo, el adulto o el más joven. Se refería a que los tres abanderados, de alguna manera, están ligados a ese partido.

Otro dijo que no sabe y que esperará la última semana para decidir.

Uno señaló que verá el segundo debate para complementar lo que vio en el primero en cuanto a propuestas y comportamiento de los tres candidatos para decidir.

Desde luego que hubo aquellos que de inmediato contestaron sin dudar la intención de su sufragio.

A qué voy con esto. Simple: a que sigue habiendo muchos indecisos.

A que no hay un absoluto ganador, como muchas encuestas lo señalan. A que quien va arriba, según otros sondeos, no la tienen tan fácil. Y que la contienda cada vez está más pareja.

Hay que reconocer que los candidatos han hecho buena campaña; que se han esforzado por llegar a la gente. Que han pisado territorio, y eso es muy importante. Que sí han hecho la guerra sucia, sin embargo, no ha sido tan intensa como se esperaba. Es decir, que ha sido una contienda, hasta cierto punto tranquila.

Esperemos que así siga. Y desde luego, que el cinco de junio, dentro de un mes, veremos la respuesta de los tamaulipecos.

EN CINCO PALABRAS.- No coman ansias. Dan agruras.

PUNTO FINAL.- “Cuando el Titánic se hundió, los últimos en rendirse fueron los músicos”: Cirilo Stofenmacher

