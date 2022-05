Con Truko nuevos apoyos a la gente

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Azahel Jaramillo H.-

El candidato Truko Verástegui enumeró una serie de programas que implementará en el Gobierno y que se sumarán a los apoyos federales ya existentes, entre ellos destacan: uniformes gratis para estudiantes, tres mil pesos mensuales a madres jefas de familia, créditos a la palabra para mujeres emprendedoras, apoyo a la construcción de cuartos violeta para niñas y adolescentes, seguro de desempleo de tres mil pesos al mes.

También establecerá un programa de empleo temporal, seguro de vida para jefas de familia, becas escolares, ticket único para transporte y les sea más económico a los estudiantes, mil 500 pesos mensuales para los abuelitos, programa de médico a domicilio para adultos mayores, clínicas especializadas para adultos mayores y más comedores comunitarios.

Además de ello, este miércoles, para que quede todo bien claro, firmó César Truko Verástegui ante Notario que cada beneficiario de apoyos federales continuará recibiéndolos y se sumarán los apoyos de su gobierno

Y lo expresó firme y claro Truko Verástegui: “Ninguna familia, tamaulipeco con discapacidad, estudiante o adulto mayor que reciba apoyo de la Federación tiene por qué ser presionado a votar por Morena bajo amenaza de perderlo, yo garantizo que los seguirán recibiendo, y aparte, se sumarán los programas del Estado cuando sea Gobernador”.

Ante cientos de abuelitos, padres de familia, jóvenes y personas con discapacidad, muchos de ellos dando testimonio de la intimidación que reciben para participar en forma obligada en eventos políticos del partido Morena, incluso a eventos del candidato a gobernador o en ejercicios como la Revocación de Mandato, Verástegui Ostos les dio certeza, respaldo y tranquilidad.

“El nombre de cada uno de los tamaulipecos que reciben algún apoyo federal ya lo tienen los Notarios, son padrones públicos, son un derecho de todos, la Constitución lo avala y yo como Gobernador velaré por ello sin distingo”, destacó Truko Verástegui.

“Aquí, frente a ustedes, frente a los notarios y los medios de comunicación, me comprometo a defender a todas las familias tamaulipecas, por eso, hoy firmo este documento, para decirles que no teman, que aquí estoy para defenderlos y defender lo que les pertenece”, finalizó en la Explanada de la Escuela Himno Nacional, ubicada en Seis y Siete Mutualismo, de la colonia Mainero.

Ahí, al final del evento fue abordado por los reporteros:

-“Candidato, ¿cómo va a la mitad de este proceso?”

-“La verdad es que vamos excelente, vamos en ascenso, todo mundo se da cuenta de eso. Me siento muy motivado porque veo en la gente que tiene una esperanza en su servidor. Después de las políticas públicas que se han llevado a cabo, pues sí es necesario darle rumbo y destino al pueblo de Tamaulipas y yo creo que es esa persona quien le puede garantizar al pueblo, es su servidor, por su experiencia, por el carácter, creatividad y aquí se necesita tener la habilidad para gobernar. Siempre les he dicho que el gobernar tiene que ver con temas de planeación, con temas de finanzas, con temas de administración. Tiene que ver con tantos temas, entonces el gobernar es tener ese carácter para poder darle rumbo y destino a nuestro pueblo y sobre todo a nuestra gente”, respondió Truko Verástegui.

-“¿Tendrá compromiso para todos los tamaulipecos con esta firma que se lleva a cabo este día?”, planteó un reportero.

-“Así es, es defender lo que comenté. Muchas cosas tienen que ver con temas humanitarios, otros con temas económicos, otros temas de infraestructura. Depende la ruta que queramos llevar, pero aquí la idea es llevar todo paralelamente y poder construir un Tamaulipas donde todos queramos vivir, donde podamos vivir en paz y en armonía. Si logramos consolidar la seguridad, tendremos oportunidad de darle paso a la inversión. Para motivar la inversión, ya sea extranjera, directa, nacional, tamaulipeca o local, hay que motivarla con recurso público a través de crédito o de fondo perdido. Lo que yo estoy proponiendo es una bolsa de diez mil millones de pesos para tener la oportunidad de motivar a aquellos empresarios del tamaño que sean o aquellos jóvenes que quieren emprender algún negocio, que tengan algo que los motive y que tengan una posible garantía prendaria. El tema es que sea dinámico y agresivo, si no se hace algo fuerte, no hay manera de salir”.

-“¿Con esto refirma su apoyo a todos los adultos mayores?”, se le cuestionó.

-“A todos los adultos mayores, pero no nada más a los adultos mayores, al pueblo en general, de la edad que sea. También, si es emprendedor, ahí estará el apoyo”.

Y Truko Verástegui dijo lo siguiente:

“En campaña he estado yendo a todos los municipios. La seguridad no es como construir una carretera y se resuelve eso, no es como construir un puente y se resuelve el problema. Con la seguridad hay que estar trabajando todos los días. Todos los días tienes que estar escuchando al pueblo, todos los días tienes que darles seguimiento a los problemas. Hay gente que denuncia y ahí están los problemas. En materia de seguridad, por supuesto, no somos ilusos, falta mucho por hacer y hay que seguir trabajando. Ustedes se dieron cuenta en el debate que las otras dos personas ni siquiera se atrevieron a mencionar las palabras ‘delincuencia organizada’. Esto no estar haciendo alarde, simplemente amigos, esto necesita de todos, sino contribuimos todos en esto, porque no está en juego no nada más la gubernatura, está en juego el futuro de Tamaulipas”.

Y detalló Truko: “Siempre lo he dicho, tendré oportunidad de establecer puentes de comunicación con el gobierno federal porque me interesa. Me interesa darles resultados a los tamaulipecos. Tendré puente de comunicación con todos los alcaldes, los 43, porque me interesa dar resultados. Como lo dije soy una persona con carácter, con experiencia humanitaria. Pero no lo puedo hacer solo, necesito el apoyo de los tamaulipecos en todos los sentidos”. NOS VEMOS.