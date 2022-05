El menos indicado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Posiblemente en aras de “revivir” en el escenario y desde luego tratando de sacar raja política al calor de la campaña rumbo a la elección del domingo cinco de junio, ARTURO SOTO ALEMÁN le tiró desde sus redes sociales al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Y no está mal que desde sus cuentas personales quiera abogar y enarbolar demandas de la sociedad, dando a conocer incluso su número telefónico para atender las inquietudes de los victorenses en cualquiera de los temas.

Lo que no está bien es atacar al alcalde GATTÁS BÁEZ cuando en su momento no lo hizo ARTURO contra XICO GONZÁLEZ O PILAR GÓMEZ, posiblemente porque los dos son emanados del PAN.

Sin embargo, pudiera decirse que SOTO ALEMÁN es la persona menos indicada para criticar, denostar y cuestionar la labor de quien es la primera autoridad en Victoria, le guste o no.

Y no es que defendamos al alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien a diferencia del ex diputado local del PAN, no es un “muerto político”.

Nos dicen, y con cierta razón, que posiblemente ARTURO anda dolido e interesado –nuevamente– por ir sentando las bases para más adelante buscar por cuarta ocasión la presidencia municipal de Victoria.

De hecho, SOTO ALEMÁN ha sido derrotado en las urnas en tres elecciones. ¿Muestra de que no lo quiere la gente como alcalde?

Sin embargo, a lo largo de esta administración ha sido favorecido, primero al ser nombrado como Subsecretario de Ingresos, en la Secretaría de Finanzas, desde donde implementó retenes y se convirtió en un hostigador contra personas físicas o morales.

Más de uno recuerda, y bien, que los notificadores enviados por SOTO ALEMÁN, si no encontraban al deudor del fisco o moral, le tapizaban la puerta de la vivienda o empresa con oficios temerarios, exhibiéndolos ante los vecinos.

Además de ello, su cargo le permitió acomodar a su cuñado HUMBERTO CALDERÓN ZÚÑIGA, cuyo mejor desempeño fue dejar el mayor pasivo en la historia de la Comapa Victoria.

Y aun así, como lo hicieron con XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, que lo premiaron con una subsecretaría en Salud, al cuñado de SOTO ALEMÁN, tras dejar la gerencia de la Comapa lo nombraron director de Políticas del Cambio Climático en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde sólo ha servido para dos cosas.

Después de que dejó la diputación local del PAN, el tres veces candidato a la presidencia municipal de Victoria le dieron una subsecretaría de Bienestar Social, a la que sólo acudió un par de semanas.

Algunos aducen que dejó ese cargo porque no manejaría recursos en la Sebien y otros, porque quiso acaparar la mayor parte de las funciones de esa dependencia y como no lo logró, mejor se fue.

Hoy no tiene cargo, ni de conciencia, como diríamos en el argot periodístico.

Por todo lo anterior y otras cosas que nos reservamos por falta de espacio, coincidimos en que el menos indicado para criticar y denostar al alcalde GATTÁS BÁEZ es el tres veces candidato derrotado a la presidencia municipal de Victoria ARTURO SOTO ALEMÁN. En fin.

