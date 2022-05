Iniciará en Victoria y Mante vacunación a grupo 12-14

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd.Victoria,Tamaulipas.- El próximo lunes nueve de mayo dará inicio la aplicación de la primera dosis a adolescentes de 12 a 14 años de edad en Tamaulipas, de acuerdo con información publicada por la Delegación de Programas para el Desarrollo de Tamaulipas a través de su cuenta de Facebook.

La gráfica indica que será Victoria el primer municipio en el que se inmunizará a este grupo poblacional con el biológico Pfizer-BioNTech, que es el autorizado a nivel nacional para menores de 18 años.

Asimismo se da a conocer que será solamente una sede, ubicada en el patinadero situado en la esquina de 16 y Carrera Torres donde se estará atendiendo del nueve al 13 de mayo de las 08:00 a 18:00 horas.

También se estará vacunando en el municipio de El Mante donde se abrirán dos puntos de aplicación, el primero en el salón del comité del ejido El Triunfo solamente el miércoles once, en tanto que del once al 13 estará el módulo en el Cbtis No. 15, en mismo horario.

La dependencia federal añadió que de igual forma se estarán aplicando primeras y segundas dosis, del mismo biológico Pfizer-BioNTech, a los adolescentes de 15 a 17 años.

En cuanto a los requisitos, en el caso de primera o segunda dosis en ambos grupos, el expediente de vacunación, copia de la CURP y de comprobante de domicilio.