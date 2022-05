¿Joan Sebastian acosó a una menor?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (Agencias)

La cantante Marisol Castro acusó al fallecido cantante Joan Sebastian de acoso cuando ella era solo una adolescente de 14 años, la declaración de la intérprete de regional mexicano causó un gran impacto en las redes sociales en días recientes.

De acuerdo con su testimonio, este suceso provocó que por años estuviera en terapia, pues fue algo que la marcó. Castro contó que conoció al famoso por un amigo de la familia que trabajaba en la ANDA.

La mujer aseguró que incluso logró cantar con él, pero que después de esto el “infierno” comenzó. “Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años era un hombre con arrugas”, dijo en el video que compartió.

Marisol Castro explicó que después de la presentación en la que colaboró, el cantante presuntamente la abrazó y comenzó a tocarla de una manera poco respetuosa: “No medí las consecuencias. Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, me dice, muñequita que linda eres”.

Ante el incidente de acoso, la cantante explicó que ella no lograba entender lo que pasaba, pero sabía que estaba mal. Sin embargo, lo que pudo acabar en algo peor logró evitarse gracias a que presuntamente su mamá entró al lugar en el que se encontraban.