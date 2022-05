Pide SSP a caravanas migrantes que no pasen por Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Porque es un fenómeno que finalmente golpea a la sociedad tamaulipeca, ya que genera “cierta problemática social”, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró el llamado a las caravanas y grupos de migrantes a que no pasen por Tamaulipas.

“Que no pasen por Tamaulipas, ese es el mensaje”, reiteró este jueves el secretario de Seguridad Pública en el estado José Jorge Ontiveros Molina.

Como se recordará, el día de ayer miércoles el Secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores dio a conocer en rueda de prensa la puesta en marcha del programa “Por Tamaulipas No”, que se implementó para buscar frenar el tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos.

“La intención es evitar el tema migratorio por Tamaulipas, que no pasen, porque al final la problemática la dejan aquí, si antes se les puede persuadir de que regresen a sus países de origen o que hagan el procedimiento legal como debe de ser, porque hay un procedimiento legal de estancias en el país, que lo hagan de esa manera”, refirió Ontiveros Molina.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que anteriormente ya se habían establecido acuerdos con diversas autoridades para instalar diversos filtros de revisión en los límites de Tamaulipas para detectar migrantes indocumentados.

“Ya había contenciones a la entrada al estado, desde la zona sur, por el lado de San Luis también y estamos trabajando ahora en la parte centro como lo vieron en la ciudad de Reynosa, que se movieron los que estaban en la Plaza de la República”.

“También estamos apoyando en el tema humanitario, estamos apoyando en eso, la intención es evitar el tema migratorio”, recalcó.

Por último, el Secretario de Seguridad Pública en el estado dijo que la manifestación de pedir a los migrantes que no pasen por Tamaulipas no es una amenaza en sí, si no que es una postura preventiva y firme por parte del Estado como señal de alerta para quienes buscan pasar por el estado para llegar a los Estados Unidos.

“El no advertir de todo esto es como generarle complicidad a los grupos delictivos”.