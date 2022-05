Solicitarán una vía alterna para llegar a playa Tesoro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Integrantes del clubes de pesca y gente representativa de este municipio, en breve solicitarán al puerto de Altamira, al Gobierno del Estado y al municipio, la construcción de una vía alterna a playa Tesoro.

Lo anterior para no pasar por el actual y único acceso que se tiene hoy en día, pues está a cargo de los elementos de la Secretaria de Marina y personal de una empresa de vigilancia privada quienes restringen el libre paso.

Víctor Javier Pérez Cruz, presidente del Club de Pesca “Orgullosamente”, de Altamira, Informó lo anterior “existe un proyecto de construcción de una vía alterna de acceso y salida a playa Tesoro, que sería a siete u ocho kilómetros de la actual franja hacia el norte, solo que se requiere de una gran inversión económica estamos hablando de un promedio de 80 a 100 millones de pesos”.

El ex director de Protección Civil, así como ex regidor del Ayuntamiento que cobro el primer cheque de utilidad que dejó el puerto de Altamira al municipio indicó “si se puede llevar a cabo este importante proyecto de una vía alterna, si existe el recurso económico, solo es cuestión que se coordinen la ASIPONA con el Gobierno del Estado y el municipio.

La construcción de este libre acceso a playa Tesoro en Altamira estaría ubicado entre los límites de los municipios de Altamira y Aldama-Altamira es decir entre los ejidos Barra de Morón y el ejido Aquiles Serdán siendo el límite territorial el río Barberena.

“Ya está el proyecto, debemos de trabajar en concretarlo lo antes posible para aprovechar el potencial turístico que tiene Playa Tesoro, prueba de ello son los torneos deportivos de pesca, además de llegada de inversiones en el sector hotelero aprovechando lo que la madre naturaleza nos ha dado”, puntualizó Pérez Cruz.