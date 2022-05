Truko, AVA y Arturo, quién tiene los tamaños

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

¿Ya hicieron un corte de lo que han ofrecido en esta campaña los candidatos? Les aseguro que no, y pregunta dos, mucho más complicada. ¿Ya realizaron una mínima comparación de cada una de sus ofertas en seguridad, desarrollo y bienestar?

Y no es por faltar al respeto, pero en las últimas semanas hemos sostenido lo que es una verdad absoluta, estudiada por especialistas de todos los confines del planeta.

A mayor emoción nacional menor inteligencia social. A mayor capacidad intelectual colectiva, mejores gobiernos y estado de bienestar. Lo explicamos recientemente en Azteca Tamaulipas y en el comercial, Gracias por el espacio a Luis Enrique Villarreal, a Diana Romero y a Janneth Caballero.

Seguimos: Ahí recordarán quienes lo vieron, que advertimos que si tuviéramos una bola de cristal, o le supiéramos al tarot, ya les habría dicho de una vez el nombre de carne y hueso del próximo Gobernador.

Cuál de los tres varones, para un Estado con tantas bondades, respondan. ¿Quién es el indicado para detonar todas las ventajas. ¿Quién en esta entidad que ocupa liderazgo, mantener la seguridad ya lograda y no dar pasos atrás, ver para adelante y construir la bonanza económica?

En sentido común, nadie quiere un retroceso en la elección de nuestro Jefe de Estado, lo que no puede quedar en una adivinanza.

Así que analice las ofertas de gobierno del César Truko Verástegui, de Américo Villarreal y de Arturo 10 Gutiérrez y los dichos que todos los días nos inundan a través de la radio, la prensa, la televisión y lo que parece brujería en las redes sociales.

1.- No le saquen al debate: ¿Cuál de los tres le garantiza a usted y tiene -subrayo- los tamaños, como me sostuvo, en corto, Vicente Fox, para cumplir al menos el 30 por ciento de lo ofrecido?

2.- Si los mexicanos nos tomáramos en serio nuestra condición de electores responsables, hace décadas, que ya fuéramos “Dinamarca, Suecia o Finlandia”.

3.- Pero no es así… la mayoría de los países con estándares muy bajos en educación, votamos por emoción, por una lanita, programas clientelares y casi nunca, por la razón.

4.- En una regla, mayor pasión y emoción menor inteligencia del pueblo, mayor educación colectiva, mejores ciudadanos y gobierno.

Ya lo sabe, asómese, dele una pensada, para que luego no se queje, sobre todo en una nación donde prácticamente estamos reprobados en matemáticas, ciencias y lectura.

5.- Y sí señoras y señores… en México, en todo, al votar, somos mucho corazón y poca razón… Lo saben partidos y los candidatos, por eso lo que sobran son cuentos piteros, engaños y esperanza…

Somos como somos, votamos por mercaderes, reflectores, o ellos nos hacen votar, en nuestra ignorancia “chespiritera”. ¿Y usted, por quién y por qué va votar?

“El hombre más peligroso para cualquier gobierno es el hombre que tiene la habilidad de pensar las cosas por sí mismo, sin que le importen las supersticiones o tabúes”. Henry-Louis Mencken.

Y el Congreso de Tamaulipas siempre será noticia, esta vez por el debate sobre el homologar nuestra legislación con la de otros puntos del país, donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El voto general fue de que no, pero hay en el debate voces como el de Alejandra Cárdenas, quien afirmó que no obstante que es un tema muy controversial, en Tamaulipas hay un cierto porcentaje de la población que no está preparada para ello”.

Ella, en lo personal, está a favor de que se homologue la ley local con la federal, “para que se respete ese derecho de quienes quieren casarse con una persona de su mismo sexo”.

“Es un tema de derechos humanos. Considero que si dos personas quieren unir su vida en matrimonio, no somos quien para negarlo”.

Y por cierto, quien se reunió con la prensa de la Capital fue el titular de la Jucopo, Félix “El Moyo” García, para hacer “migas” con la raza de medios.

Ahí, uno de los temas de las mesas es que no hay por lo pronto señales de que esta posición sea rescatada por Morena, para la polemiquísima Úrsula Salazar, por el tema en entredicho de los audios y presuntos moches, o por otra personalidad.

Eso sí, en el comentario de los colegas, fue que una vez pasada la elección, la posición de Moyo se fortalezca por un eventual triunfo de Acción Nacional, aunque en Morena los datos son lógicamente distintos.

Al tiempo ambas premisas…

NOSTRA POLÍTICA.- “Antes del matrimonio se considera el amor teóricamente; en el matrimonio se pasa a la práctica. Ahora bien, todos saben que las teorías no siempre concuerdan con la práctica”. Henrik Johan Ibsen.

