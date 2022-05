A la delincuencia o se le enfrenta o se deja que crezca: Verástegui Ostos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El número de elementos policiacos, con mejor salario, equipo, vehículos, profesionalizados y capacitados tendrá que incrementarse para garantizar la seguridad de la población en Tamaulipas, consideró César Verástegui Ostos, el “truko”.

El candidato de la coalición PAN-PRI- PRD, dejó en claro que la estrategia en materia de seguridad solamente tiene dos caminos; enfrentar o dejar que crezca la delincuencia “y eso no lo podemos permitir, por el bien de Tamaulipas”, expuso.

Durante una entrevista que concedió a medios de comunicación, después de presidir la toma de protesta a poco más de mil priistas de la capital del Estado que promoverán el voto a su favor, Verástegui Ostos expuso que en materia de Seguridad Pública, no se escatimará recursos para garantizar la tranquilidad de la población.

“Lo primero es la lealtad hacia la sociedad de que no les vamos a defraudar por principio, y sí es más policías, sí; más profesionalizados, sí; mejor pagados, más estaciones, más equipo, más vehículos, pero lo importante es la voluntad y la lealtad para hacer las cosas y aquí lo que se tiene que hacer no tiene más que dos caminos, o enfrentarlos o dejar que crezca la delincuencia y no podemos permitir” sostuvo.

Dijo que atacar la delincuencia en general, es un tema al que no le quieren entrar los demás candidatos, es decir Américo Villarreal Anaya y Arturo Diez Gutiérrez, quienes aseguró, “ni siquiera mencionan el término de delincuencia organizada”.