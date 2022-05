Acumula Tamaulipas 7,835 muertes por covid

José del Carmen Perales Rodríguez

Por segundo día consecutivo se reportaron dos defunciones asociadas con complicaciones causadas por el covid-19, así como ocho casos nuevos de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST)

Con estos agregados las estadísticas oficiales se ubicaron en 147 mil 602 contagios acumulados, la cifra de pacientes recuperados en 139 mil 669 y la cantidad de defunciones llegó a siete mil 835.

Los decesos confirmados corresponden a un paciente femenino de 90 años originario de Soto la Marina, así como un masculino residente de Matamoros.

Al momento los municipios de Río Bravo y El Mante de encuentran en color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, mientras que la entidad se ubica en color verde.

En este sentido la SST insistió en su llamado a no confiarse ya que la emergencia continúa activa, asimismo precisó que las complicaciones graves y defunciones se han registrado en pacientes que no cuentan con ninguna dosis o no tienen su esquema completo de vacunación.

Por lo anterior pidió a los adultos mayores de 18 años de edad acudir a su unidad de salud correspondiente para solicitar la vacuna.

Puntualizó sobre la importancia de reforzar las medidas preventivas ya conocidas y comprobadas, para inactivar el virus y cortar la cadena de transmisión, como son el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia.