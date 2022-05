Amber Heard filtra fotos de Johnny Depp drogado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Amber Heard y Johnny Depp continúan en juicio, luego de que el actor la acusara de difamación.

La semana pasada, el intérprete de ‘Jack Sparrow’ presentó sus pruebas, y en días recientes ha sido el turno de Amber, quien ahora mostró varias imágenes de su ex esposo presuntamente drogado.

Fue durante la reciente sesión del juicio en Fairfax, Virginia, en donde Heard mostró fotos del actor Depp inconsciente, aparentemente bajo el influjo de las drogas.

La famosa señaló que entendió más sobre los problemas de adicción.

“Entendí lo suficiente sobre la adicción para saber que tienes que tocar fondo, tener alguna consecuencia para mejorar”, comentó Amber Heard. Amber Heard comentó que ya había notado que Depp tenía varios cambios de comportamiento.

“En ese momento yo ya era sensible, llevaba más de un año en la relación. Ya había notado que había este patrón de cambios de comportamiento que haría que mi vida fuera significativamente más complicada o pacífica o difícil o maravillosa dependiendo de lo que él estuviera usando”, agregó.

En este sentido, dijo que el actor no comía, se drogaba con cocaína y aparte la violentaba. Todo esto hasta que terminaba desmayándose y comenzaba un período de sobriedad, periodo que se convertía en algo cíclico. “Intentó quemar un cuadro, me acusaba de tener amoríos con mi ex pareja.

Estaba en drogas, no comía, dormía poco o nada y usaba cocaína y bebía todo el día. Eso sería por un periodo. Luego, un gran golpe y se enfermaba, se desmayaba, se sentía realmente mal y comenzaba un periodo de sobriedad”, detalló.

En una de las imágenes aparece Depp inconsciente sentado una silla de madera, el actor venía “de una juerga” de días. Incluso, en una imagen se ve al actor desvanecido en el suelo.