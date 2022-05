Arturo Díez: empezar de cero para quitar lo malo

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Eleazar Ávila.-

Cd. Victoria, Tam.-

El candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Tamaulipas, Arturo Díez Gutiérrez, no se rinde y, a un mes de la jornada electoral, asegura que remontará los números que le darán la posibilidad de ganar la contienda.

En entrevista con El Diario Mx, el también ex acalde de Victoria aseguró que “empezar de cero” no significa que todos los programas de gobierno, tanto estatal como federal, los quitará de un plumazo, sino que dejará lo que sí sirve, pero eliminará lo que considere negativo para el estado.

–Todos los candidatos dicen que van a ganar, porque nadie juega para perder, la pregunta sería, ¿por qué tú sí vas a ganar? Se le preguntó.

“Porque yo soy diferente a los otros dos. Yo sí estoy limpio, y los otros dos no. Y ellos lo saben. Yo ofrezco empezar de cero y con las manos limpias”, contestó.

Y fue más allá: “Yo no soy investigador, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, uno habla de seguridad, pero no hay seguridad. Que visite los 43 municipios, como yo, para que vea si hay o no seguridad”.

Estableció que en sus recorridos por las localidades que conforman el estado de Tamaulipas ha platicado con la población y la ha visto “muy lastimada” por lo que han vivido en los últimos años.

“Te puedo contar una señora que me dice que su hijo desapareció hace algunos años y a pesar de haber ido a las dependencias de gobierno para pedir apoyo nunca se lo dieron. Otra señora en Burgos pasó por lo mismo, no sabe de su familia desaparecida, y así, en cada rincón del estado hay historias de ese tipo”.

EMPEZAR DE CERO

–Muchos se preguntan cómo le vas hacer, es decir, cómo podrías empezar de cero un gobierno en caso de ganar, se le cuestionó.

“Mira es fácil. Si algo funcionó de los gobiernos se va a quedar. Te puedo poner ejemplos: El Festival Internacional de Tamaulipas que implementó Tomás Yarrington y que ahora ni se acuerdan de él, yo lo voy a retomar, porque es un programa interesante que acerca la cultura a los tamaulipecos. Hay que dejar claro eso. Si hay algo que funciona o que funcionó en otros tiempos, se le dará continuidad; pero lo que no sirva va para fuera en mi gobierno. Eso es empezar de cero”.

¿Y qué cosas habrán hecho en otros sexenios?

“Por ejemplo la Revolución Verde de don Enrique (Cárdenas González) que apoyó mucho al campo. Vamos a apoyar a los campesinos, a los productores. Hoy en día hay cero apoyos para este sector por parte del Gobierno estatal y del Gobierno federal. El Festival Internacional de Yarrington. El programa de apoyo a emprendedores de Eugenio Hernández. Y así nos vamos”.

UN TAMAULIPAS TRISTE

“En estos recorridos que hemos hecho, vemos a un Tamaulipas triste, en donde no hay diversión, en donde los muchachos no tienen a dónde salir, en donde no hay paseos. Hay que retomar aquellos programas que resultaron exitosos. Hay que apoyar a todos los sectores para hacer mejor las cosas y no se nos vaya nada por ahí”.

Reiteró el tema de la seguridad, en donde repitió que hace faltan programas estratégicos y una mayor coordinación para poder establecer mejores medidas para buscar y encontrar la paz de Tamaulipas.

“He estado viendo qué entidades son seguras. Una de ellas es Coahuila y fui a hablar con el Gobernador y me dijo cuáles programas aplicó que le han dado resultados y eso es lo que queremos hacer. Analizar bien las cosas y ver las acciones que hay que tomar; acciones que le han dado resultados a otras entidades del país”.

Y añadió: “Y por eso vamos a hacer región. Vamos a hacer región con Nuevo León, con Texas, con San Luis Potosí y Veracruz, con Coahuila para trabajar juntos y hagamos una región segura, no solo para la población, sino que genere certidumbre para la inversión y haya empleos, educación y una mejor salud para los tamaulipecos.

El abanderado de Movimiento Ciudadano estableció que, incluso, ya se reunió con autoridades de Texas en la capital de esa estado de la Unión Americana, quienes se comprometieron a trabajar con Tamaulipas y establecer un plan de desarrollo con él.

“Fui a platicar con el Jefe de Estado de Texas, y mira, nos caímos tan bien que la reunión programada para media hora se prolongó por más de tres horas; nos fuimos a comer y quedamos en apoyarnos y hacer proyectos que beneficien a los dos estados”.

DESARROLLO ECONÓMICO

Arturo Díez Gutiérrez dejó en claro que como alcalde de Victoria atrajo mucha inversión yendo a visitar a empresarios de otras entidades del país, incluso, fuera de México, en donde recordó que logró traer para los capitalinos diversas empresas, que no solo generaron inversión y desarrollo económico, sino empleos y una mejor vida para la población.

“Fui a verlos hasta su ciudad. Nos trajimos HEB, trajimos Home Depot. También Liverpool entre otras empresas. Promovimos eventos y también nos trajimos para acá una maquiladora que aún sigue trabajando y dando empleos a la ciudadanía”, dijo.

¿Qué cosas buenas hay actualmente que les puedas dar continuidad?

“En la visita a los 43 municipios del estado hemos platicado con diversos sectores. Uno de ellos es la Mesa de Seguridad. Esa se va a quedar, pero la vamos a mejorar, porque la vamos replicar a los principales municipios del estado”.

¿Cómo lo harías eso?

“Eso lo vamos analizar bien. Lo vamos a trabajar en su momento y decidir cuál es la mejor opción.

PARA PELEAR SE NECESITAN DOS

Sobre el tema de la relación con los diferentes sectores del estado, Díez Gutiérrez respondió que con todos se va a llevar bien y que evitará a toda costa la polarización.

“No hay que pelearse. Llevaré una buena relación con los 43 alcaldes de Tamaulipas porque voy a gobernar para los 43 municipios del estado. Vamos a establecer una relación de mucha coordinación con el Gobierno federal, para que entre las tres instancias de gobierno haya una verdadera amistad y coordinación, porque solo así saldrán mejor las cosas. Hay que jalar todos para el mismo lado”.

“Con los medios de comunicación también habrá una relación cordial y de trabajo. Con todos. Eso implica que debemos tener un puente entre el gobierno y la población y en eso, los medios juegan un papel importante”.

“Me decía mi padre que para pelear se necesitan dos o más. Así que yo no me voy a pelear con nadie por el beneficio de Tamaulipas”.

SALUD

¿El tema de salud, Arturo, cómo lo vas a trabajar?

“Eso es muy importante. Hay que retomar programas. Programas que el Gobierno federal y uno de los candidatos quitaron y le impide a la población tener medicamentos.

“En mi gobierno, todos los hospitales del Estado, es decir, los que son del Gobierno estatal, tendrán médicos y medicamentos. Eso es un compromiso que vamos a adquirir y que tenemos que hacer como prioridad, porque eso también me lo ha pedido mucho la ciudadanía en las distintas giras y recorridos que he realizado por el estado.

EDUCACIÓN

¿Y en Educación?

“Es otro tema importante que debemos impulsar por obligación. No es posible que haya niños que no van a la escuela. No es posible que no haya oportunidades académicas para los jóvenes y se tengan que ir de Tamaulipas. Hay que impulsar acciones para aprovechar su talento y se queden a generar cosas para Tamaulipas”.

Entre otras cosas, Arturo Díez Gutiérrez habló sobre el siguiente debate, sobre los otros dos candidatos y la fórmula para poderles ganar.

