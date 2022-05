Mostrándole a mamá cuánto importa

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Agencias.-

Falta muy poco para el diez de mayo, fecha en la que toda nuestra atención se dirige a las mamás. Y pensando en que todos somos diferentes y que las personas introvertidas suelen expresar sus sentimientos con un poco más de dificultad, decidimos ayudar un poco.

La realidad es que expresar nuestros sentimientos y decirles a nuestros seres queridos cuánto los queremos y apreciamos forma lazos inquebrantables, mismos que favorecen a la comunicación y la confianza, y por ende a todas nuestras relaciones. Así que es importante hacerlo.

Este Día de las Madres te invitamos a empezar por expresar tu cariño y agradecimiento a esa persona incondicional, la que más te conoce y menos te juzga, esa que está ahí para ti las 24 horas del día para cuidarte y escucharte.

1.- Comunícate con ella y escúchala

¿Cuántas veces has corrido a los brazos de tu mamá para platicarle algo relacionado con tu día, ya sea bueno o malo? ¿Cuántas veces te ha escuchado y aguantado tus malos modos? Ahora pregúntate, ¿Cuántas veces has estado tú para ella? ¿Cuántas veces le has preguntado cómo se siente? Vemos a las mamás como si fueran seres invencibles olvidando que ellas también son humanas y al igual que nosotros necesitan apoyo, cariño y comprensión.

2.- Escríbele una carta

Es increíble el poder que tienen las palabras, aunque sabemos que muchas veces resulta difícil ver de frente a esa persona y decirle todo lo que sientes. Por esto te invitamos a escribirlo, será mucho más fácil para ti plasmar tus sentimientos con tu puño y letra. Pon música, relájate y escúchate así podrás escribirle a tu mamá todas esas cosas por las cuales estás agradecido, decirle la fortuna que tienes por tenerla en tu vida y cuánto la quieres.

3.- Hazle un detalle inesperado

No necesitas hacer la gran cosa, solo trata de sorprenderla. Puedes cocinarle ese platillo que tanto le encanta o invitarla a hacer juntas una actividad que disfrute mucho. El chiste es hacer que se sienta especial y que puedan disfrutar de un muy buen rato entre ustedes, ¿hace cuánto tiempo que no lo hacen?… Sin la necesidad de lujos ni regalos extravagantes vas a poder expresarle cuánto la quieres y lo importante que es tenerla en tu vida.