Condenan a mujer que perforaba los condones para quedar embarazada

Un caso que ocurrió en Alemania le ha dado la vuelta al mundo y es que, de acuerdo con una jueza, se hizo historia legal luego de condenar a una mujer que perforaba los preservativos que usaba junto con su pareja para quedar embarazada.

De acuerdo con medios locales, la mujer de 39 años mantenía una relación casual con un hombre de 42 años que conoció en una aplicación de citas, es decir, sólo tenían intimidad, sin involucrar sentimientos.

Todo marchaba bien, hasta el momento en el que la mujer comenzó a querer establecer un noviazgo formal con el hombre.

Cuando lo platicaron, el sujeto le comentó a la mujer que él no estaba interesado en formalizar y mucho menos, en convertirse en padre.

En cierto punto del diálogo, la mujer le confesó que, en su intento por quedar embarazada, estuvo haciéndole agujeros a los preservativos que usaba para lograr su cometido.

El hombre, impactado por las declaraciones de su entonces pareja sexual, tomó la decisión de denunciarla, pues le parecía un tipo de agresión que la mujer ignorara su pensamiento de no querer tener hijos con ella.

Una jueza estableció una sentencia condicional a seis meses de cárcel. Según la magistrada, en un principio, no sabían cómo catalogar el delito que cometió la mujer, sin embargo, se llegó a la conclusión de que se trataba de agresión sexual.

Además, la jueza comentó que la resolución representa una historia legal, pues los condones no cumplían una de sus funciones (prevenir un embarazo no deseado), y el hombre no estaba enterado de esto.

“Hoy hemos escrito historia legal aquí. El ‘stealthing’ también se aplica en el caso inverso. Los condones quedaron inutilizables sin el conocimiento o consentimiento del hombre. No significa no aquí también”, declaró la jueza.

