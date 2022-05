La tentación de la carne

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Por Fernando Acuña Piñeiro.

Ver la piel de la sierra a unos cuantos metros, es tan fascinante como acercarte despacio a un caballo bronco. El alma indómita de la vegetación puede quedarse quieta y en un descuido de la mirada, arrancar y galopar durante horas por pequeñas montañas y cañadas, para detenerse de pronto en una pequeña flor o en el rumor mineral de algún arroyo. Esto es lo que ocurre, o más bien ocurría en algunos ejidos de la huasteca, hasta la década de los sesenta. Mientras el inconsciente colectivo de Carl Jung nos marcaba como católicos y priistas, acá los montes altos se quebraban en heridas de piedra choy y uno podía oler el silencio de los abismos verdes, trepando entre los helechos y los palmitos. El agua brotaba por todas partes. Y la tierra era una mujer fértil y sensual de humedades casi eternas. En las rancherías, ya para las cinco de la mañana, se podía ver desde el camino el fulgor de la leña ardiendo en las chimeneas cenicientas de los jacales. El cosmos rural amanecía con el canto de los gallos, los cómales en el fogón y las mujeres torteando. Ese era el Tamaulipas huasteco de hace cinco décadas. Después hasta el cuerpo y la voz de la gente se fue secando . En 1964 todavía alcanzamos a ver una foto dientona del candidato Gustavo Diaz Ordaz clavada sobre las Comas , unos árboles frondosos de frutos oscuros y lechosos. Con los años el clima tropical nos fue dando la espalda . Se extinguieron todos aquellos frutos silvestres que un día existieron en aquel paraíso, surcado por las parvadas de cotorras y el parloteo incesante de las chachalacas: chirimoyas, talayotes, granjenos, tejocotes, chanchanquillas, huevos de gato, así se llamaban aquellas frutas de diferentes formas y sabores. Después los ojos del agua cristalina ya no volvieron a abrirse y con ellos también se fue la vegetación exuberante. El sueño bucólico dio un giro inesperado . Familias enteras se treparon en camiones de redilas y se fueron a la primera ciudad grande que encontraron . La mayoría ganó para Monterrey, otros para Querétaro. De manera que el siglo XXI llegó con un cargamento de casas rurales abandonadas, con sus paredes de leña,cubiertas por el velo solitario de las telarañas. Pero los pocos ranchos que todavía hay entre la sierra, guardan historias interesantes, como la de una solterona llamada Teodora que vivía, o todavía vive , hasta el final del camino que vertebra el rancho . Esta Teodora estaba malita de un chamorro. Dicen que se encajó una espina de cornizuelo. Ya sea por desidia o por lo que usted guste y mande, doña Teo no le hizo caso a su herida . Y así anduvo con ella por semanas y meses. Como en ranchitos de 10 o 15 familias , el whatsapp de boca en boca es muy efectivo , pronto se supo que aquella señora traía una herida con pus. Después ya no la aguantaban por el olor. Hasta este punto del relato , el lector que quiera salirse del rancho que se salga porque las cosas se van a poner peor . Porque resulta que por las noches los pobladores de este rincón rural solían escuchar los rugidos de un tigre en la lejanía. Y conforme pasaba el tiempo , él animal se iba acercando más a las orillas del caserío. El terror empezó a cundir cuando la fiera se escabechó a un par de perros tejoneros que se atrevieron a hacerle frente. Los del Comisariado ejidal dieron aviso a la Cabecera municipal y luego el asunto se trasladó hasta la capital del estado . Había un tigre de Bengala suelto . Al parecer escapó de algún circo que en su momento lo colocó en el estatus de desempleado junto con tres ponis y una french poodle jubilados por la prohibición de las nuevas leyes en la materia . Los chismes aseguraban que se les había fugado de un acorazado rancho . Lo cierto es que mientras el “elefante blanco” de la burocracia reaccionaba , el tigre seguía rondando el ejido . La mujer enferma ya había escuchado sus rugidos de tigre macho y en celo . Todas las noches Teodora se armaba con un tizón de la chimenea y esperaba en el silencio de su cama al tigre. La mujer cruzaba la pierna buena con la mala y aguzaba el oído a tal punto que podía adivinar el andar de aquel cuerpo de garras y musculatura avanzar como un gato hambriento entre las sombras. Al transcurrir de los días, fiera y mujer llegaron a compartir un código secreto . Ella deseaba íntimamente que llegara porque quería conocerlo, tenerlo frente a frente y saber cómo era su aspecto . Cuando el tigre rugía a lo lejos, la pierna herida de doña Teo empezaba a supurar en una extraña mezcla de miedo y de morbosa curiosidad .Y sucede que una noche mientras todos dormían , doña Teo seguía en vela junto a la chimenea, acurrucada frente al calorcillo que aún le quedaba a los tenamastes. El sueño abrazador de la madrugada terminó por vencerla . Y en sus paisajes oníricos, Teo, aquella solterona que nunca había conocido hombre soñó que un caballero-tigre la poseía. Cierto que los ronquidos de la mujer por momentos eran más fuertes que los de la fiera. Pero el felino seguía avanzando con muy malas intenciones hacia la casita donde dormía la señora de la pocholaca. Sus pasos sigilosos se movieron en círculos cada vez más pequeños. Aquel conjunto de músculos elásticos derrochaban precisión y elegancia. Era un enorme gato cuya piel rayada y poderosa brillaba bajo el fulgor anaranjado de las constelaciones. Cobijado por el silencio de aquellos montes espesos el felino parecía iniciar el salvaje ritual de su cacería. Pero….¿que fue lo que ocurrió después ? ¿Acaso se consumó aquel atípico almuerzo? Ahora que ya pasó el suceso , la gente del rancho comenta que el cruel carnicero olfateó la pierna gangrenada de la mujer . Y que fue ese olor a podrido lo que realmente hizo bajar a la fiera desde la inexpugnable serranía para atacarla. Esa noche doña Teo vivió la más cruel experiencia de su vida . Afortunadamente sus gritos alertaron a los vecinos de las casas cercanas. Bastaron unos escopetazos al aire y el ladrido de los perros que aún quedaban en el rancho para que el tigre se alejara .La señora aprendió del susto y aceptó ir con un médico que la atendió y al parecer le salvó la pierna . El tigre fue capturado días después por brigadas de la Semarnat, que lo anduvieron buscando armados con dardos y redes especiales. Ahora la gente del lugar dice que de no haber sido por el Tigre, doña Teo no salva su pierna y tal vez su vida . Paradojas de la huasteca y sus montes altos . Ahí donde ruge y palpita el verdadero origen del vocablo Tamaulipas.