Canelo pide la revancha a Dimitry Bivol tras derrota

Saúl “Canelo” Álvarez reconoció el triunfo del ruso Dimitry Bivol en la pelea que sostuvieron por el cetro AMB de los pesos semicompletos, aunque se quedó con ganas de revancha por lo que de inmediato lanzó un nuevo reto.

“Esto no se quedará así”, sentenció el indiscutible de los supermedianos, quien señaló que hizo todo lo que estaba en sus posibilidades para tratar de sacar el resultado, algo que no se le dio al no ser beneficiado en las tarjetas de los jueces, quienes registraron 115-113 (x3).

“La verdad es que es un gran campeón, en el boxeo se gana y se pierde, siento que no hice lo suficiente”, señaló el mexicano.

Si bien pudo señalar que la mayor talla del monarca pudo ser un factor, el tapatío desechó poner alguna excusa y simplemente reconoció que esta vez su boxeo no le alcanzó.

“Bivol es un buen peleador, sentí mucho su peso también, entra y sale, no le puedes conectar tan fácil. Hice una gran pelea y al final de cuentas la gente es la que gana. Sentí el peso, pero no es ninguna excusa, es un gran peleador y el boxeo es un deporte así y hay que aceptarlo tal cual”, señaló.

Esta es la segunda derrota de Saúl, quien ahora se replanteará a quién enfrentará en el mes de septiembre, ya que el encuentro ante Gennady Golovkin estaba supeditado a lo que sucediera esta noche.

