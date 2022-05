Controladores aéreos advirtieron sobre incidentes en el AIFA: SINACTA

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (SINACTA), aseveró que ya habían advertido sobre incidentes aéreos graves, pero que las autoridades federales hicieron caso omiso a dichos avisos.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Covarrubias Aguilar afirmó que los controladores aéreos no son los que están fallando en estos incidentes, sino que es el sistema del rediseño aéreo que opera Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), cuyo titular, Víctor Hernández, presentó su renuncia ante lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con dos aviones de Volaris.

Por fortuna se difundió este incidente por los medios y eso permite que las autoridades y la sociedad se den cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros lo habíamos advertido y no nos hicieron caso, tuvieron que venir instituciones de otros países para que la autoridad ponga atención”, dijo.

“No están fallando los controladores, está fallando el sistema que tenía a cargo Víctor Hernández, que es el director formal. Pero quien toma las acciones y ordena en el Seneam es Raúl Castilla, que no firma nada y que ahora está culto. Con la destitución de Víctor (Hernández) debe ir acompañad de Raúl y de toda la gente que trabajó y que hace mucho daño a la seguridad de las operaciones aéreas”, explicó.

Un video que circuló el fin de semana viralizó el momento en que dos aviones de la aerolínea Volaris estuvieron muy cerca de colisionar en el AICM, que de forma oficial se considera saturado.

Además, la semana pasada se dieron a conocer los avisos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, en inglés) y la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, en inglés), que han documentado 17 “eventos de alarma” desde abril de 2021 en el AICM.

El secretario general del SINACTA se mostró preocupado ante la gran cantidad de incidentes que han denunciado a las autoridades federales, que se han incrementado en 300 por ciento desde que se implementó el nuevo rediseño aéreo en el Valle de México.

“Estamos viendo que autorizan a una aeronave aterrizar en una pista que está ocupada, es no debe suceder, es importante saber que no es un solo afectar y que la investigación de los incidentes no es buscar un culpable, sino saber cuáles son los factores que contribuyeron a este evento, sobre todo evitar que vuelvan a ocurrir porque la siguiente ocasión puede ser un accidente”, dijo.

“Seguramente creó que la pista estaba desocupada, entiendo que le acababan de entregar la posición, no sé si la entrega fue correcta, si estaba el controlador solo cuando debe estar acompañado por un auxiliar, si el supervisor estaba atento, son una serie de factores, pero evidentemente es un error,. seguramente el controlador no estaba consciente, pero no lo hizo deliberadamente”, refirió

“Hay que hacer la investigación con todos los elementos, no sabemos cuánto tiempo llevaba trabajando este controlador, no sabemos si ha estado sobre trabajando o si estaba bien de su salud”, agregó.

Instó a trabajar a todo el sector aeronáutico en el país, con el objetivo de “arreglar estos procedimientos y estas formas de trabajar que no sirven , que ponen en riesgo las operaciones y la vida de las personas”.

“Al 100 por ciento no se puede garantizar en ninguna parte del mundo. sí podemos estar tranquilos de que está seguro con el espacio aéreo, más que ahora que ocurrió esto y que todo mundo volteó a ver de que es importante la seguridad y es importante que las condiciones de trabajo de los controladores sean respetadas”, manifestó.

