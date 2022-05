Habrá operativos de tránsito este ‘Día de las Madres’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- “Para que el regalo no sea una desgracia”, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad anunció diversos operativos con motivo del Día de la Madre.

El director de la corporación de vialidad, Guillermo Hernández Valdez, hizo el llamado a la ciudadanía a no excederse en los festejos para tener un saldo blanco.

“En panteones estaremos con presencia desde temprana hora, igualmente hoy en la noche estaremos muy pendientes también de la ciudadanía si van a tener una manifestación de cariño a su madre lo hagan con orden y que no se excedan en los límites para que no haya tragedias que lamentar”.

Entrevistado este lunes, Hernández Valdez dijo; “exhorto a la ciudadanía, a los jóvenes, a toda la ciudadanía para que se comporten como debe de ser, y que le den a su madre un regalo que sea una serenata, un ramo de flores, pero que no sea una desgracia”.

Refirió que el día de hoy por la noche estarán presentes dos columnas con unidades de la corporación recorriendo diversos sectores de la capital para detectar conductores alcoholizados.

“Vamos a darle prevención a la ciudad para que no haya un accidente”.

Además, señaló que estarán trabajando en las inmediaciones de los panteones de la Ciudad para dar vialidad y garantizar la integridad de quienes asistan a visitar a algún familiar o ser querido.

“Vamos a dar el apoyo en las zonas donde acude la gente en estos días en las festividades del Día de la Madre”.