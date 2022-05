‘La peor semana deportiva de mi vida’; Lillini

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de cerrar el primer semestre con dos fracasos importantes, el argentino Andrés Lillini puso en manos de la directiva su continuidad como técnico de los Pumas, al asegurar que dependerá del análisis del presidente Leopoldo Silva, junto con los demás integrantes de la plana mayor universitaria.

El DT culmina contrato hasta diciembre, pero caer en la Final de la Concachampions ante el Seattle Sounders y quedar eliminado por Chivas en el Repechaje del Clausura 2022 podrían cambiar los planes del argentino, quien dijo fue la semana más complicada de su vida deportiva.

“Lo que va a pasar, lo siguiente no lo sé. Es una cuestión que Mejía Barón o Leopoldo Silva podría contestar, no lo sé. Yo he tenido la peor semana deportiva de mi vida, difícil asimilar dos derrotas tan fuertes sin cumplir los objetivos que nos habíamos planificado, seguro que en el interior queda el camino recorrido, hicimos todo lo posible para hacerlo, algunos de una manera mejor o peor, pero el equipo no dejó de empujar hacia adelante”, expresó el entrenador.

“Los recursos que tenemos son estos, le hemos sacado jugo a todos los futbolistas, han participado todos, sobre todo muchos jóvenes. Seguramente para el proceso que venga tendrán este camino recorrido y le hará bien principalmente al club”, dijo.

Andrés Lillini llegó como técnico del primer equipo de Pumas en el Torneo Guard1anes 2020. A lo largo de estos dos años ha llegado a dos Finales, la del Guard1anes y la Final de la Liga de Campeones de Concacaf que perdió ante Seattle Sounders hace unos días. Por eso dijo que ahora le corresponde a la directiva pensar en el bien del club para los procesos que vienen en el camino.