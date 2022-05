“Nosotros no venimos a hacer negocios”, advierte Américo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd.Victoria,Tamaulipas.- “Nosotros no venimos a hacer negocios”, advirtió Américo Villarreal Anaya, candidato de la coalición, “Juntos Hacemos Historia”, al dar a conocer siete postulados en los que estará sustentado su gobierno.

En conferencia de prensa, en Matamoros, enumeró los siete principios que regirán su administración, y los cuales serán obligatorios para todos sus colaboradores.

El primero de ellos, establece que: Por el bien de todos, primero los pobres.

El segundo: Por el bien de todos, acabaremos con la corrupción. No venimos a hacer negocios. Venimos a tomar decisiones y a trabajar por el bienestar de todos.

Tercero: Haremos un gobierno dedicado a resolver los problemas las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cuarto: Mi gobierno será de puertas abiertas para todos los que se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo tamaulipeco.

Quinto: Trabajaremos con los mejores, los más honestos y los más capaces.

Sexto: Nosotros llegaremos al gobierno sin rencores ni resentimientos, pero haciendo esta nuestra consigna: Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Séptimo: haré un gobierno cercano al pueblo. Mi gobierno va a ser para todos. Para que las familias sean más prósperas y tengan más dinero en la bolsa.

Por otra parte, Villarreal Anaya aseguró que, “La unidad de Morena y la solidez de la candidatura común de, “Juntos Hacemos Historia”, por la gubernatura de Tamaulipas, está fuera de toda discusión”.

Como ejemplo de esa unidad, confirmó la suma del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

“Unidos somos la mejor garantía de que con mi gobierno llegará el cambio y el bienestar a Tamaulipas”, dijo, al afirmar que también la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, se sumó a su proyecto de gobierno.