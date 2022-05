Asistencia a panteones no fue la esperada en NLD

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – A lo largo del 10 de mayo, día de las madres, los panteones tuvieron una regular afluencia de visitantes, a pesar de que las restricciones sanitarias disminuyeron.

En un recorrido realizado, este medio informativo pudo constatar que tanto el fin de semana como este lunes y martes, no había gente como en años previos a la crisis sanitaria, que acostumbraban a visitar con anticipación a sus fieles difuntos, en especial a las mamás.

También quienes se vieron afectados fueron los vendedores de flores.

En estas fechas significativas, como el día de las madres, ellos aprovechaban para hacer sus ventas ofreciendo los mejores arreglos y las flores más frescas.

“Las ventas se han visto muy lentas”, dijo Roberto, vendedor de flores.

Durante este recorrido, pudimos hablar con una mujer de apellido Treviño, que hacía su visita a su madre fallecida. Acudió acompañada de un ayudante para limpiar la tumba de su señora madre y abuelo que se encuentra en el mismo lugar.

Especificó que no solo en fechas especiales los visita. Pero, por el día de las madres, decidió regresar a limpiar y a dejar flores.

Dijo que ni con la crisis sanitaria dejó de visitarlos. Y que ahora, con más ganas, acude al camposanto.

“Aquí los tengo a los dos. Es que si uno no viene, ellos luego se enojan. Por eso ni cuando estaba más fuerte (la crisis sanitaria), dejé de venir a verlos. Trato de venir seguido. Ahora, que es una fecha importante, de mejor gana”, comentó la señora Treviño.