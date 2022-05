De la televisión a la realidad

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Alberto de la Garza.-

Quién iba a pensar que ver la película de Karate Kid a través de una pantalla sería la motivación para Ana Sofía Guevara Ramírez, mejor conocida entre su familia y amigos como “Sof”, que hoy en día se encuentra formando parte de la Selección Nacional, pero de Taekwondo.

En entrevista exclusiva para El Diario MX, la atleta victorense le pidió a su mamá llevarla a una escuela de karate, como lo veía a través de la televisión, pero llegó al taekwondo, una disciplina que a sus apenas 14 años de edad ha logrado cumplir los objetivos que se ha trazado.

“Me encontré con la escuela donde yo inicié con el profe Mateo Salazar y empecé a ir en cursos de verano, me preguntó mamá si me había gustado y le dije que sí, me dijo, te quieres quedar, pero la terminas hasta cinta negra y le contesté que sí y aquí estoy”, fueron las palabras de Ana Sofía.

Para muchos niños y jóvenes, el realizar algún deporte es solamente por hobby, vaya, por diversión, pero para muchos otros se convierte en una disciplina con el objetivo de colgarse medallas y viajar por el mundo representando a México.

“Dejó de ser solamente por diversión cuando comencé con las competencias con la organización Vonnacher, sentir ese gusto por ganar una medalla de oro, pero cuando realmente me propuse que me podía abrir puertas, fue cuando empecé a participar en estatales y nacionales, teniendo como ejemplos a María Espinoza, Bryan Salazar y Fabiola Villegas”, relató.

Para darnos una idea de su día a día, comentó que despierta desde las cinco de la mañana para bañarse, arreglarse para la escuela ya que a las siete tiene que estar en el plantel, de ahí regresa a casa, realiza sus tareas, come, descansa un rato y a las 5:30 de la tarde parte con el preparador físico a la Unidad Deportiva Siglo XXI, concluye a las 7:00 de la noche para arribar al gimnasio, entrenar una hora, terminar a las nueve de la noche y por fin llegar a su casa para bañarse, cenar y dormir.

NO HA SIDO FÁCIL

Aunque desde los seis años comenzó a practicar el taekwondo, “Sof” dejó en claro que su camino no ha sido fácil, ha tenido duros momentos, pero el que más recuerda es justo en los Juegos Nacionales Conade del 2021.

“Estuvo muy complicado, porque la verdad ya estaba muy cansada, venía la semifinal y a los cinco minutos ya estaba compitiendo en la final, no había tanto tiempo para descansar, llegué muy cansada y no di lo que pude haber dado, me había propuesto ganar, pero no se pudo, pero este año sí voy con todo”, recordó.

LO QUE VIENE

Durante la semana, Ana Sofía ha comenzado con su concentración con la Selección Mexicana de Taekwondo, misma que se celebra en Ciudad Victoria, donde comenzará con su preparación para participar en el Open de Habana, Cuba del tres al cuatro de junio, donde representará a México y Tamaulipas, ahí su sueño apenas comienza.

“Sin lugar a dudas mi ilusión es llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar medalla de oro, sí se puede, estar en los próximos que se celebrarán en París en el 2024, ahí es donde quiero estar”.

A casi ocho años de haber comenzado ese camino, hasta el momento su logro más importante ha sido la medalla de plata en los Juegos Nacionales Conade 2022 y el oro logrado en el Campeonato Nacional Infantil y Cadete celebrado en Villahermosa, Tabasco, para obtener su pase al Campeonato Mundial que se celebrará en Sofía, Bulgaria.

SIGAN SUS SUEÑOS

Antes de concluir con la entrevista, la taekwondoín envió un mensaje a niños y jóvenes que se encuentran practicando alguna disciplina.

“Sigan sus sueños, no los abandonen por nada del mundo, échenle muchas ganas y vayan a entrenar todos los días, porque por eso se logran los objetivos, aunque sus papás los lleven llorando a entrenar, ustedes no falten”.

“Mi parte importante en todo este camino ha sido Dios, que siempre ha estado ahí cuidándome, mi familia siempre ha estado conmigo, papá, mamá y mis entrenadores que siempre me traen en friega, pero se están dando los resultados a pesar de que me dejan bien muerta en cada entrenamiento”, finalizó.

SIEMPRE HA TENIDO CUALIDADES: JASON SALAZAR

Su hoy entrenador, Jason Salazar de la Academia Rhinos del Villarreal dejó en claro que desde pequeña vio en Ana Sofía grandes cualidades para destacar en la disciplina de taekwondo.

“Ella siempre ha tenido muchas cualidades por su estructura física, en el taekwondo siempre van a destacar las personas que son altas y delgadas, las piernas largas, torso corto, desde que estaba chiquita siempre perfilaba para ser buena deportista”.

Reconoció que muchos atletas que lo practican solo lo ven como una actividad extracurricular, sin ver más allá de lo que te puede dar, “esto te abre muchas puertas, recientemente estuvo en un regional en Nuevo León y ganó el pase al nacional, y de ahí ya le echaron un ojo la Autónoma de Nuevo León, el Tec de Monterrey y la UDEM, esas son las puertas que esperan los chicos, ganarse una beca universitaria.

Agregó: “Realmente ella ve a los demás competidores que compiten a nivel internacional, que aparte de su disciplina llevan la escuela, entonces saben a lo que van a entrar si se dedican al deporte en la vida cotidiana, ya saben la dedicación que requiere el deporte”.

Invitó a niños y jóvenes a acercarse a la Academia Rhinos del Villarreal de donde, gracias a los resultados, han salido cuatro atletas mundialistas, “primero fue Bryan Salazar en Corea, después Daniel Zúñiga en Canadá, luego Carlos Ortiz en Túnez y ahora Ana Sofía en Bulgaria, se han dado buenos resultados gracias al trabajo de los niños y también al apoyo de sus papás que es indispensable, a esa edad no deciden los niños si van a entrenar o no, son los papás”.