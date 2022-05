Le detectan dos tumores a ‘El Bronco’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, permanecerá más días en el Hospital Universitario debido a que le detectaron dos tumores que serán analizados para descartar un posible cáncer de colon.

Lo anterior fue dado a conocer la madrugada del martes mediante un comunicado difundido por la esposa del ex mandatario, Adalina Dávalos, y el cual fue compartido mediante redes sociales.

En el escrito se detalló que Jaime Rodríguez fue sometido a una colonoscopia bajo sedación.

Los tumores encontrados son de uno y cuatro centímetros, los cuales le fueron retirados para ser analizados por especialistas del Hospital Universitario y determinar si se trata de cáncer o de pólipos benignos.

Se indicó que sufre de anemia y tiene síntomas de fatiga, cansancio, debilidad, mareos y cefalea.

La familia del ex gobernador acusó que “todo este cuadro se ha agravado por la falta de atención médica oportuna, a la que todos los mexicanos tienen derecho sin importar sus condiciones”.

En el comunicado también se cuestionó que el Hospital Metropolitano pasó por alto la gravedad de la salud del ex gobernador cuando el 9 de abril acudió a una valoración médica, día en el que estuvo durante dos horas por una revisión y después fue regresado al Penal de Apodaca.

Por segunda ocasión, rechazaron las declaraciones de la Secretaría de Salud Estatal al presuntamente minimizar el estado de salud del ex mandatario y asegurar que su estado de salud no era delicado, por lo que no ameritaba hospitalización.

Con información de: telediario.mx