Menor desaparecida en NL aparentemente se encuentra en la CDMX

Jesús Martínez, padre de la menor Laura Andrea Martínez Gallegos, desaparecida en la colonia Anáhuac Segundo Sector, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, dio a conocer que su hija se encuentra aparentemente a salvo en la Ciudad de México.

El señor relató que Laura Andrea subió a sus redes sociales el lunes a las 18:00 horas unas fotos donde se ve a bordo de un avión, en compañía de dos amigos, uno de nombre Fernando Pérez, de 16 años (quien se presume es influencer) y otro de nombre Asael, mayor de edad.

Posteriormente, este martes por la mañana, la joven de 17 años publicó un video en Instagram en un departamento, en cuyas paredes se pueden ver fotos colgadas de su amigo Fernando, donde dice que se encuentra bien y que se salió de su casa por voluntad propia, y que cuenta los días para alcanzar la mayoría de edad, “para poder tomar sus propias decisiones”.

Después de hacer la publicación, Laura Andrea se comunicó con su hermana Claudia para decirle que está bien y que bajen de las redes sociales el flyer, donde se solicita la ayuda de la gente para dar con su paradero.

Además Fernando publicó en sus redes sociales que es falso que la joven se encuentre perdida, “ella se encuentra bien, está ya a salvo, se tuvo que salir de su casa por problemas personales, ella, horas antes le avisó a su abuela de que ya no estaba en la casa”.

En una nueva publicación a las 13:10 horas de este martes Laura Andrea subió el siguiente mensaje:

No estoy desaparecida porque avisé, berrinche el de ellos al hacer el asunto tan grande, textualmente me dijeron que estaban contando los días para que me vaya de las casa, les estoy pidiendo la emancipación y ni eso”.

Su padre, por su parte, encontró una red social llamada Discord, en la que Fernando es el moderador, donde tiene fotos de su hija en lencería.

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de Nuevo León ofreció al señor Jesús Martínez acompañamiento y asesoramiento tanto de búsqueda, legal y psicológico y la coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado.

De entrada, van a solicitar a las autoridades judiciales la pronta ubicación de Fernando Pérez y su domicilio en la Ciudad de México, así como la dirección de Asael en la ciudad de Monterrey.