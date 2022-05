Mujeres colocan manta de familiares desaparecidos en la Plaza Juárez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Este diez de mayo que se festeja el día de la madre, mujeres integrantes de diversos colectivos acudieron a la Plaza Juárez para colocar un enorme mapa del estado de Tamaulipas el cual cubrieron con fotografías de sus familiares que se encuentran desaparecidos.

Al centro de la plaza Juárez, entre la escalinata del Palacio de Gobierno y el acceso al Centro Cultural Tamaulipas, se reunieron alrededor de 20 madres de familia, quienes manifestaron que este día no tienen nada que festejar.

Colocando fotografías de sus hijas e hijos desaparecidos, el grupo de mujeres exigió a las autoridades poner mayor interés en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

“En lugar de celebrar una reunión en familia venimos a manifestarnos porque las autoridades no investigan, no dan con el paradero de nuestros hijos”, refirió una ama de casa al ser entrevistada.

“Llevamos diez años en esta lucha”, agregó.

“Nada que festejar este día, para nosotros es fatal, para nosotros que tenemos hijos desaparecidos”, refirió otra madre de familia quien se identificó como María del Pilar.

“Es mucho dolor, cada año hacemos nosotros esto, porque queremos a nuestros hijos, ese pedazo que nos hace falta”.

“Han encontrado cuerpos en otros estados, qué les cuesta, pero están muy lentos”, cuestionó.

Por su parte, tras exigir a las autoridades que aceleren la búsqueda de personas desaparecidas, María Elena Zúñiga manifestó; “todas los que estamos aquí estamos esperando y no hay respuesta”.

“Eso es lo que queremos, que nos entreguen a nuestros hijos”, insistió.