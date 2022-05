Multiverso logra conquistar la taquilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU, mayo 9 (Agencias)

La temporada de cine de verano ha comenzado con un éxito de taquilla gracias a “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, la segunda entrega de la franquicia protagonizada por Benedict Cumberbatch.

La extravagancia de superhéroes recaudó un estimado de 185 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, así lo anunció el domingo Walt Disney Co. a través de las redes sociales mediante un comunicado.

No solo duplicó con creces lo recaudado por la primera entrega, que acumuló 85 millones de dólares en su fin de semana de estreno, sino que también es el mayor estreno del año, por delante de los 134 millones de dólares que logró recaudar “The Batman” los primeros días de su estreno.

A nivel internacional, le está yendo aún mejor con una cantidad estimada de 265 millones de dólares desde su estreno el pasado miércoles. En total, “Doctor Strange 2” ha conseguido ya 450 millones de dólares, lo que la coloca como uno de los mejores estrenos; en México aún no hay datos sobre la recaudación.