Para todos tengo: CDV

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General de Justicia, solicitará a Nuevo León dar seguimiento a la investigación de la muerte de Sergio Carmona, quien presuntamente se dedicaba al contrabando de “huachicol”.

Lo anterior para determinar el vínculo o la relación que tuvieron con el presunto delincuente candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a quienes los financio en campaña, adelanto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En rueda de prensa con medios de comunicación, expuso que lo que está en juego no es solamente la elección de gobernador, sino la gobernabilidad y estabilidad política en el Estado.

Aseveró que si bien se había mantenido al margen del desarrollo del proceso electoral, decidió hacer uso de su derecho y responder a señalamientos que le hiciera el candidato a la gubernatura por Morena Américo Villarreal Anaya, tras haber sido un perseguido político a quien le fabricaron delitos con documentos falsos, por parte de quien estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

“Para todos tengo y no me voy a quedar callado, por el contrario, ante cualquier señalamiento que me hagan, tendrán una respuesta” dejo en claro Cabeza de Vaca.