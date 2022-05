Que la población no tenga miedo de salir a votar: PT

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- A no atemorizar a la población para inhibir la participación ciudadana el día de la jornada electoral llamó el comisionado político del PT Arsenio Ortega Lozano.

“Que no esté la población con el miedo de salir a votar, que no se les esté influyendo en su pensar diario el asunto de que hay problemas, de que hay inseguridad, eso es lo que no queremos”, refirió.

Ortega Lozano señaló que se debe fomentar la participación ciudadana con un proceso electoral limpio para que la gente salga a votar.

“Es lo que nosotros no queremos, es el llamado que hacemos, a que las cosas no se judicialicen”.

“Esperemos que el gobierno recapacite y no permita que la inseguridad se apodere del mismo y que no se judicialice el proceso electoral”, reiteró.

Cuestionado sobre la posibilidad de que estalle la violencia durante la jornada electoral, el Comisionado del Partido del Trabajo en Tamaulipas mencionó;

“De ninguna manera, eso no es deseable para nadie, pero vemos señales de que se está atemorizando a la gente, eso es lo que nos preocupa”.