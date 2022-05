Aumentan reportes por la presencia de abejas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Debido a las altas temperaturas que se han registrado en la zona, se incrementa la presencia de abejas, que pudieran ser un riesgo para la población, señaló el departamento de Bomberos de Ciudad Madero.

El comandante de la referida dependencia municipal, Ignacio Cedillo Ruíz, hizo un exhorto a la población para que no molesten a las abejas, pues con las altas temperaturas pueden ser más agresivas.

“Hemos tenido incremento en lo que son las abejas, bastantes panales de abejas, los cuales se atienden y se les hace la recomendación de que no las traten de ahuyentar y esto provoca que el insecto se sienta agredido y ataque”, aseveró.

Señaló que diariamente se tienen hasta cuatro llamados de la población que solicita apoyo por la presencia de los panales de abejas, en diferentes sectores del municipio petrolero, los cuales son atendidos de manera oportuna.

Cedillo Ruíz, mencionó que las picaduras pueden llegar a ser mortales en personas alérgicas, o bien, en caso de que sean muchas las que agredan a una persona.

Por lo que en caso de detectar un enjambre, pidió a la población solicitar el apoyo de Protección Civil y Bomberos para retirar los panales, que en ocasiones llegan a ser de grandes dimensiones.

“Reportarlo para poder actuar, con los calores se alborotan más, son más susceptible de atacar, ya con el transcurso de la tarde que refresca la temperatura se juntan y es más fácil eliminarlas”, indicó

El jefe de bomberos, puntualizó que las abejas pueden ser agresivas por las altas temperaturas, por lo que cualquier movimiento brusco lo pueden catalogar como una agresión y proceder a defenderse.

Expresó que por el momento no se han atendido ataques de abejas a la ciudadanía y únicamente han sido reportes de presencia de enjambres.

Finalmente dijo que las altas temperaturas que se registran en la zona incrementan la presencia de abejas que pudieran ser un riesgo para la población, por lo que se exhorta a evitar alborotarlas.