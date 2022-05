Mamás ejemplares que vimos en Disney

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (Agencias)

La compañía Disney refleja el amor de una madre en muchas de sus películas. No es fácil soportar los regaños de nuestra madre, ¿cierto? Pero qué tal cuando nos prestan su hombro para llorar, sus manos para arroparnos o sus oídos para escuchar nuestros logros y fracasos.

Sin duda y aunque suene a cliché, el amor de mamá es y siempre será único. Es por eso que algunos cineastas decidieron llevar este sentimiento hasta la pantalla grande. Un claro ejemplo son muchas de las películas de Disney que nos recuerdan el gran valor de nuestra mamá.

SEÑORA POTTS DE LA “BELLA Y LA BESTIA”

Este hermoso personaje en forma de tetera es sin duda una gran mamá Disney. En todo momento está al pendiente de su hijo tacita y lo protege de cualquier cosa. Su corazón es inmenso, ya que también brinda el mismo cariño a Bella cuando está en el castillo, y debe enfrentar a la Bestia luego de que la separaron de su padre. La señora Potts es amorosa y excelente cocinera.

SEÑORA JUMBO DE “DUMBO”

La señora Jumbo es considerada como la primera mamá de Disney y refleja muchas de las acciones que una madre haría: protege y ama a su hijo con todo su ser, pero también lo defiende de las críticas que los demás hacen en contra del físico del pequeño Dumbo. Este personaje nos recuerda que, sin importar nada, una mamá siempre estará en medio de la tormenta y cuando sale el arco iris.

REINA ELINOR DE “VALIENTE”

La madre de Mérida nos deja una gran lección, pues luego de que su hija no siguiera el patrón de comportarse como la princesa que era, termina por comprender, tras convertirse en oso, que no está fracasando como madre, simplemente los hijos no se moldean, tienen gustos e intereses distintos y, a pesar de todo, el amor siempre será el mismo.

REINA ARIANNA DE “ENREDADOS”

La reina Arianna muestra a una madre más abierta de mente, pues opuesto a lo que se refleja en “Valiente”, quiere que su hija Rapunzel aprenda a enfrentar la vida con lo que tiene. Siempre esperó el regreso de la joven con larga cabellera, por lo que, cuando era su cumpleaños, iluminaba el cielo con peculiares luces, para que su hija que le fue arrebatada supiera el camino a casa. Al final le resultó porque pudieron estar juntas otra vez y conectar aún más sus vínculos.

KALA DE “TARZÁN”

Kala no sólo nos demostró el cariño tan real que una madre siente por sus hijos sin importar nada más. A pesar de ser tan diferentes por fuera, le enseñó a Tarzán que todos somos iguales. Kala educa sola a su pequeño humano y lo protege con todo, incluso, se enfrenta a la furia del guepardo que amenaza su hogar y al líder del grupo, que se rehusaba a aceptar a Tarzán.

HELEN PARR DE “LOS INCREÍBLES”

Helen es una supermamá y no sólo por sus poderes. De primera instancia, Estastigirl decide renunciar a su vida llena de adrenalina para dedicarse de lleno a su familia y así puedan tener una vida lo más “normal” posible. Helen era ama de casa y se entregó a su maternidad, incluso tuvo que volver a ponerse el traje de superheroína para dar a sus hijos una gran lección y defender a su familia.