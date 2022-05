Papá de Yolanda Martínez reconoce que ella sufrió cuadro de depresión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de la que Fiscalía de Nuevo León diera a conocer que la muerte de Yolanda Martínez Cadena pudo tratarse de un suicidio, y que incluso escribió un mensaje de despedida en un vaso desechable, su padre, Gerardo Martínez, dijo que la letra de su hija no coincide, pero reconoció que es probable que Yolanda si tuviera un cuadro depresivo.

Al salir de la Fiscalía en dónde accedió a la carpeta de investigación, don Gerardo pidió a las autoridades no descartar ninguna línea de investigación, al tiempo que dijo desconocer a la persona a la que estaba dirigido el mensaje.

“No cuadra la lectura o las letras que normalmente escribía mi hija, pero tampoco pido se descarte porque al final es una muestra una prueba de la investigación o alguna línea que nos lleve algo”.

Ante la versión de la autoridad sobre el cuadro depresivo que sufría Yolanda, don Gerardo señaló que esto habría sido expresado por Yolanda, aunque a él nunca se lo manifestó.

“De alguna manera sí estuvo deprimida porque no nos quiso dar las razones, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas de algunas cosas que apenas me estoy enterando, puede ser que si la haya llevado a tomar esa decisión”.

La familia de la joven se mantiene a la espera de los resultados de los estudios aplicados al cuerpo de Yolanda, a fin de determinar las causas de la muerte, mientras tanto la Fiscalía aseguró que buscarán peritajes nacionales e internacionales para esclarecer el caso.