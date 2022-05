Roban cableado eléctrico a dos escuelas de Valle Dorado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Amantes de lo ajeno desvalijaron del sistema de cableado eléctrico, dos escuelas públicas ubicadas en el fraccionamiento Valle Dorado durante este fin de semana.

Roxana Camacho Vargas, Regidor XXI y presidenta de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Altamira indicó que el jardín de niños y la escuela primaria del fraccionamiento Valle Dorado fueron desvalijadas robándoles todo el cable y eso provocó que los estudiantes estén sufriendo las consecuencias y más en esta temporada de calor”.

La edil indicó que esas escuelas públicas ubicadas en el fraccionamiento habitacional en fecha reciente habían sido dotadas de cableado eléctrico pues durante el periodo de dos años que no hubo clases por el Covid-19 también fueron desvalijadas.

“Tenía pocas semanas de que esas escuelas habían sido dotadas de cableado eléctrico, pues las directoras nos habían informado que no contaban con el servicio de luz eléctrica”, agregó Camacho Vargas.

Los directivos escolares y padres de familia, informaron a las autoridades municipales que el robo se registró este fin de semana aprovechando que los planteles educativos están sin clases.

“Nos informaron maestros y padres de familia, que frente a la escuela primaria y jardín de niños fue estacionado un tráiler sobre la vialidad y eso tapo la visibilidad de los padres de familia que habitan frente al conjunto habitacional Valle Dorado por lo que los ladrones aprovecharon eso para poder robar el cableado eléctrico “, agregó Roxana Camacho Vargas.

Al no contar con el servicio de energía eléctrica esos planteles educativos es imposible tomar clases en los salones de clases especialmente en esta temporada de calor.

“Tomar clases en esta temporada del año es imposible que se haga, por lo que eso nos provocará ausentismo escolar, se tiene que solucionar de inmediato ese problema y estamos trabajando en eso”, agregó Camacho Vargas.

Esos planteles educativos durante la pandemia personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los descubrió que tenían servicio de energía eléctrica de una forma ilegal por medio del sistema de diablitos, siendo multados por la dependencia federal.

“Ese problema ya fue resuelto por la Secretaria de Educación de Tamaulipas quien pagó la multa correspondiente y ya tenían el servicio de luz lamentablemente ahora les fue robado el cableado eléctrico”, puntualizó Roxana Camacho Vargas.