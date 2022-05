¡Adoptará un bebé!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (Agencias)

La actriz Ana Claudia Talancón anunció que ya inició los trámites para adoptar un bebé, uno de los grandes sueños que forman parte de su proyecto de vida desde siempre.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Ana Claudia mencionó que existe la posibilidad de que el proceso concluya el próximo año, además mencionó que está sopesando las opciones que tiene.

“Les daré la noticia cuando ya se cierre todo. Este año estoy trabajando muchísimo para poder completar todo realmente el próximo año. El proceso aparte lleva tiempo. Estoy valorando las opciones que tengo”, señaló Talancón.

La actriz, de 42 años, indicó que cuando externó sus deseos de convertirse en mamá el proceso se hizo más fácil. “Lo más bonito es que en cuanto hablé de esto la gente se me ha acercado y las puertas de las opciones se me han abierto”, dijo.

Añadió: “Lo he buscado desde antes simplemente no se ha dado y yo creo que los tiempos de la vida son perfectos. Creo que por algo no se ha dado y a lo mejor era porque justo todo esto me espera”.