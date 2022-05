Billy Álvarez reaparece en video tras casi dos años prófugo de la justicia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Guillermo Álvarez, expresidente de La Máquina y prófugo de la justicia por supuestas irregularidades financieras en la cooperativa Cruz Azul, reapareció este jueves por medio de un video en donde fijó su postura sobre lo que está aconteciendo en la cementera.

Billy afirmó que lamenta los actos que se han presentado en algunas plantas de la cementera, como los sucedidos en una de las plantas de la Cooperativa en Tula, donde incluso hubo muertos.

El exdirectivo celeste indicó que debido a su situación legal le es imposible intervenir para sofocar las disputas internas.

“Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explica el porqué de las causas. “Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos. Las circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y sobre todo tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción”, indicó Billy Álvarez Cuevas en un video que fue publicado en la cuenta de Facebook llamada “Ser Azul”.

Billy lució tranquilo durante el video, incluso afirmó que en el futuro seguirá publicando videos donde piensa compartir cómo avanza su situación legal.

“En posteriores grabaciones, de acuerdo al desenvolvimiento de los hechos en cuanto a mi persona, podré estar informado cuáles son estas situaciones. Muchas gracias”. añadió el expresidente de la máquina.

Con información de: mediotiempo.com