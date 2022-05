“El que nada debe, nada teme”: Úrsula

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

“Estoy lista (para enfrentar el desafuero) porque el que nada debe, nada teme”, aseguró la coordinadora de los diputados de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

En conferencia de prensa, acompañada de cinco de sus 14 compañeros diputados, la sobrina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no tiene miedo enfrentar la ley, pero desconfía de las autoridades de Tamaulipas.

Por esa razón, dijo, hará lo que sus abogados le recomienden, y de ser necesario tramitará amparos para evitar que le quiten la inmunidad procesal, porque los cargos por cohecho que le quieren fincar son fabricados.

Visiblemente nerviosa, y con un semblante de preocupación, aseguró que, hasta el momento no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que abrió en su contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Doy la cara porque no tengo nada que ocultar, pero no confío en las autoridades. Confió en mi persona pero no en la justicia local” insistió.

La legisladora negó estar preocupada por un eventual desafuero, y reiteró el discurso de inocencia que ha utilizado desde que se difundieron en redes sociales los dos audios en los que presuntamente se le escucha solicitar moches a un proveedor, cuando ella trabajaba en el Conalep de Tampico.

También insistió en negar que la voz de la mujer en el audio sea la suya.

“Por supuesto que no soy yo. Al rato van a decir que pedí dinero hasta para pagar el mariachi. Todo es parte de la guerra sucia” indicó.

Acusó al PAN de utilizar las instituciones para atacar a sus adversarios.

Comparó el proceso de desafuero en su contra, como una novela de ficción, en la que día a día van produciendo cada capítulo.

Las declaraciones de la morenista ocurrieron al término de la sesión de la comisión instructora, la encargada de desahogar el proceso de desafuero.