Aplaude a militares por evitar balacera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (Agencias)

Luego de que el miércoles circulara un video en el que sujetos armados persiguen a elementos del Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas por no poner en riesgo la vida de los uniformados ni de otras personas al evitar la confrontación.

Cuestionó las críticas que surgieron a partir de la difusión de la grabación en la que los presuntos criminales persiguen a los militares en Nueva Italia, Michoacán, ya que consideró que contrario a gobiernos pasados, en especial al de Felipe Calderón, hoy se cuida la vida de quienes integran las Fuerzas Armadas, de ciudadanos e incluso de los criminales.

“Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también los integrantes de las bandas, son seres humanos, esta es una política distinta, por eso lo de ayer que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pero para mí fue una actitud responsable”, dijo.

López Obrador explicó que, en comparación con el sexenio de Calderón Hinojosa –en el que se declaró la “guerra al narcotráfico” y se elevaron los niveles de violencia–, el índice de letalidad actual es menor.

De acuerdo con información de la Defensa Nacional, mientras en 2011 el punto más alto de los registros de letalidad fue de 285, en 2021 este rubro fue de 153.

Además, en 2011 se reportaron mil 412 fallecidos; mil 127 civiles heridos y detenidos; mil 76 agresiones a las Fuerzas Armadas; en tanto, en 2021 las cifras fueron de 212, 365 y 374, respectivamente.

“Debemos reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos, antes era distinto, eran constante los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir: ‘hagan valer la autoridad, no me va a temblar la mano’, todo eso que hacían cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos”, manifestó López Obrador.

El Presidente cuestionó a sus adversarios que critican la actuación de las Fuerzas Armadas, ya que, dijo, se debe a que en años anteriores no había preocupación por salvaguardar la vida de estos, como hoy día sí se hace.

“Ayer (miércoles) en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo y eso se usó para decir ‘en qué país vivimos’, hasta personajes famosos, desde luego del partido conservador, hablando de que no había autoridad, que ‘cómo se humillaba así al Ejército’.”

“Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México y la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, precisó.