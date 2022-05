Demandan legisladores aclarar influencia de Carmona en Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED

Tampico, Tam. – Morena debe aclarar a las autoridades la relación de sus personajes con el “Rey del Huachicol”, el finado Sergio Carmona Angulo, pero a quienes les debe una verdadera explicación es a los tamaulipecos, a quienes les está pidiendo su voto para llevar a su candidato a la gubernatura de la entidad, aseveró el diputado federal Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De visita en Tampico para acompañar al candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Truko Verástegui, Romero Herrera señaló: “el trabajo de las fiscalías es de las fiscalías, lo que nosotros como oposición a nivel nacional y como ciudadanos preocupados, lo que nos preguntamos es: ¿Cuándo van a responder? ¿Cuándo van a dar alguna aclaración a todo lo que se dice? ¿Cuándo la han dado?”.

El legislador señaló que este escándalo está llegando a todos los rincones del país, donde se habla de la relación del candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, con integrantes de la delincuencia organizada: “De todo lo que se les ha señalado a ellos y a su presidente, de lo que ellos representan y ese otro color que ha sido una desgracia para este país”.

Y abundó: “a ver para cuando tienen un minutito para decirle, ni siquiera a nosotros, a ustedes, y lo que representan ustedes, que es darle escucha a la gente de Tamaulipas. A ver para cuando se toman un minutito para responder las acusaciones graves que se les han hecho”.

Sobre el candidato de la Coalición conformada por PAN, PRI y PRD señaló que es un hombre probado en las urnas, no es la primera vez que sale a la calle a pedir el voto de la población.

“Cuando por primera vez alguien le pide a la gente el voto, cuando es la primera vez que vas a tener un encargo público, lo que estás pidiendo es un voto de confianza, no te queda de otra. No tienes historial, no tienes que ofrecer más que tus buenas intenciones. Ese no es el caso de nuestro candidato y de nuestro futuro Gobernador”.

En Tamaulipas dijo, a César, al Truko, lo conocen las mujeres y los hombres de Tamaulipas porque desempeñó un cargo muy importante en el Gobierno de Tamaulipas. Romero Herrera estuvo flanqueado por otros legisladores federales, quienes vinieron a acompañar a César Truko Verástegui en su gira de proselitismo por Tampico, que incluyó su participación en foros ciudadanos, reuniones con empresarios, militantes y la toma de protesta a estructuras encargadas de la promoción y defensa del voto.