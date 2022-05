Ve Américo un Tamaulipas agraviado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

La Carbonera, San Fernando Tam.- A un costado del Bayuco en La Carbonera, el doctor Américo Villarreal Anaya aseveró que en Tamaulipas “estamos agraviados” ante la desatención del gobierno panista que ha abandonado a los más pobres, como las despicadoras y los pescadores, quienes pidieron ser rescatados porque están “viéndola muy dura”.

En este lugar en el que operan diversas cooperativas de pescadores de la Laguna Madre, los hombres y mujeres urgieron al ordenamiento del sector que ha estado abandonado desde hace años y así lo evidencian las redes rotas, los hornos de cocimiento de camarón destruidos y las lanchas viejas y parchadas que están a orillas de la laguna.

Aquí nacen, viven y mueren los más lastimados de esta industria. La crisis se siente más cuando “se sale al agua y se regresa a la casa con las manos vacías, teniendo bocas que alimentar”, expresó Luz Elena Martínez, coordinadora de estructura de Morena.

También le pidió al doctor Villarreal Anaya traer una maquiladora porque urgen fuentes de empleo seguro y bien remunerado, pues ya están cansados de correr riesgos e irse del lugar por falta de oportunidades.

Pero lo que caló hondo fue cuando dijo que en “La Carbonera no tenemos derecho a enfermarnos”, pues los servicios de salud no les responden, no hay médicos ni medicinas.

En ese sentido, el candidato común a la Gubernatura por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, les dijo que serán atendidos, desde mejorar sus condiciones de vida, sobre todo garantizar la seguridad alimentaria, hasta aprovechar sustentablemente el gran recurso que es la Laguna Madre.

Se comprometió a tener las mejores condiciones de producción y lograr establecer una estación de gasolina para surtir los botes y que le compren a precio de costo; al igual adelantó que procurarán un esquema de ayuda para la compra y reparación de motores para las lanchas, entre otras propuestas.

El modelo actual ya no lo queremos, lo que queremos es un gobierno atento, que busque las mejores oportunidades y ver siempre el beneficio de los más necesitados, por lo que les pidió salir a votar masivamente este 5 de junio para hacer llegar la transformación a Tamaulipas.