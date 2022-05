Viernes sin defunciones por covid; hubo 16 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud estatal (SST) exhortó a la ciudadanía para que mantenga las medidas preventivas elementales y evitar un incremento en los contagios, al mismo tiempo que informó que este viernes se confirmaron 16 casos nuevos de covid-19.

Asimismo dio a conocer que si bien este día no se añadieron defunciones asociadas con ese padecimiento, es importante que la población que aún no se ha vacunado contra esa enfermedad, acuda a completar su esquema.

En ese contexto la dependencia recordó que precisamente la vacunación ha permitido que se reduzcan las complicaciones en personas que han resultado contagiadas, por lo que insistió que no se debe caer en exceso de confianza.

En cuanto a la estadística estatal de la pandemia, se informó que el acumulado de contagios se ubicó en 147 mil 675, de éstos 139 mil 718 pacientes se han recuperado, en tanto que la cifra mortal se mantiene en siete mil 839 defunciones.

Asimismo la dependencia insistió en su llamado a reforzar las medidas de prevención ya conocidas, como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, el lavado frecuente de manos y la sana distancia para cortar la cadena de transmisión del virus.