Favorezcamos las causas justas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

Como es del conocimiento generalizado, en estas fechas está desarrollándose una guerra entre Ucrania y Rusia. Ambos son vecinos, el primero anteriormente formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin pretender entrar en detalles, debemos aceptar que es un conflicto donde existen inmersas otras manos, dada la intromisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organismo creado en Washington D.C. en 1949, poco tiempo después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Respecto a este hecho trascendental mencionamos, que para su finalización de acuerdo a datos históricos, en 1945 fue tomada Alemania por los Estados Unidos que ingresaron por el occidente y Rusia que hizo lo propio por el oriente. Ambas naciones la dividieron mediante la construcción del Muro de Berlín, quedando las dos bajo su control, correspondiéndoles la porción territorial por donde ingresaron.

Desde ese momento empezó a operar la denominada “Guerra Fría”, donde los países mencionados se cuidaban uno del otro de las acciones que realizaban y a la vez buscaban expandir en el mundo su ideología y poderío.

En el desarrollo de los acontecimientos político económicos un tiempo de inflexión se presentó en 1989, cuando el movimiento soviético denominado “La Perestroika” dio margen a que varios países integrantes de la URSS se desligaran de ella incursionando en el sistema capitalista.

Esto ocasionó que el mundo temporalmente se manifestara unipolar, aprovechando los Estados Unidos el quedar como líderes únicos para generar guerras en Iraq, Irán, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Sudán y Kuwait, durante la denominada “Primavera árabe”.

Realizo la presente introducción porque este nueve de mayo se celebró en Rusia el 77 aniversario de lo que denominaron “Día de la Victoria”, que fue la fecha en que Alemania se rindió ante Rusia y Estados Unidos, quienes ingresaron prácticamente al mismo tiempo.

En el acto político recordatorio de esa fecha significativa, Vladimir Putin pronunció un discurso sobre el cual informa José Steinsleger en el periódico La Jornada de México publicado el día once del presente. En este documento hacen alusión al hecho y a la vez mencionan la tergiversación que están haciendo de la historia en esa región, grupos poderosos intentando provocar fobia hacia Rusia y el enaltecimiento de líderes insanos contra los que ellos como nación se han manifestado.

Los más permeados por la propaganda sobre lo que se afirma en los medios son los jóvenes, esto como consecuencia de su propia edad y escaso tiempo dedicado a informarse de acontecimientos teórico políticos que se están viviendo en la actualidad, por lo que deben considerar esta observación con mayor puntuación.

Como bien se sabe, un país hegemónico desde el siglo pasado ha sido Estados Unidos, por lo que siempre se encuentra a la expectativa para determinar los derroteros más accesibles para continuar el enriquecimiento de su sociedad. Por tal razón, después de resultar triunfadores en la Segunda Guerra Mundial han tenido un generoso cuidado de crear organismos que le apoyen en ese propósito, así se construyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una serie de dependencias básicas para su accionar como la Organización de las naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual citamos por la gran importancia que han tenido para desarrollar la reproducción de las clases sociales en el mundo.

Si se revisa con detenimiento los acontecimientos sobre la guerra Rusia vs. Ucrania, seguramente de algún recoveco saldrán a relucir las barras y las estrellas o el águila calva, símbolos inconfundibles de los que desean mantener al mundo bajo su dominio.

Por todo ello proponemos revisar escrupulosamente las noticias que surjan de la región en conflicto, y previo a la asimilación de ellas como reales, recordemos que los Estados Unidos desde la Guerra Fría han pugnado por deteriorar en lo posible el avance de Rusia, porque anhelan ser los únicos líderes, para mantenernos así en un mundo unipolar que resulte favorable para sus intereses.

A México en lo particular le resulta políticamente mejor no adherirse al propósito norteamericano, porque siempre debemos tener presente la historia, la cual afirma que su relación con nosotros en lo general no ha sido para que progresemos, sino para que nos mantengamos en un subdesarrollo que facilite continuar en los mismos términos.

Nuestra nación requiere experimentar nuevas relaciones que ofrezcan otras perspectivas donde se vislumbre crecimiento y desarrollo con equidad, y no mantenernos permanentemente en la posición de súbditos que nos alineamos sin discutir a todas sus posturas.

Tomemos la conducta de ser una sociedad analítica y crítica antes de decidir tomar camino. Ahora precisamente se está presentando un hecho latinoamericano donde el presidente López Obrador está ubicándose dignamente, buscando que nuestros vecinos del norte nos traten en el continente como familia y no pensando siempre en obtener provecho de nosotros, por ahí debemos avanzar, apoyemos esa línea de comportamiento que nos enaltezca como país.

Por todo lo comentado invitamos a los lectores a que se informen y analicen con detenimiento si realmente resulta prudente respaldar a los Estados Unidos en su afán de desprestigio hacia Rusia, o pugnemos en este caso, igualmente en el latinoamericano que mencionamos y en los sucesivos que surjan, favorecer siempre las causas justas.

Sin embargo, la información que se recibe sobre los acontecimientos que están presentándose se muestran acordes a un decantamiento digamos natural por la cercanía.