Sí vacunarán en secundarias; en Victoria a partir del martes

José del Carmen Perales Rodríguez.-

La Delegación de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas, anunció este domingo el inicio de una jornada de vacunación para adolescentes de 12 a 15 años, que serán inoculados con el biológico PFizer en algunas escuelas secundarias inicialmente de los municipios de Mante y Victoria.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la dependencia dio a conocer que esta campaña forma parte de la Jornada Nacional de Salud Pública, la cual se estará desarrollando del martes 17 al viernes 27 de mayo en Victoria y del 17 al 24 en El Mante.

La dependencia precisa que los adolescentes que acudan a vacunarse deberán presentar el expediente de vacunación, así como una copia de la clave única de registro poblacional (CURP) y del comprobante de domicilio.

En cuanto a la calendarización de esta jornada en esta Ciudad, se da a conocer que el martes 17 se estará vacunando en la Secundaria Técnica No 1 Gral. Álvaro Obregón, el 18 en la Secundaria General No 1 Pte.Adolfo Ruiz Cortines.

El día 19 en la Secundaria General No. 4 Profr. José Santos Valdés Salazar, el 20 en la Secundaria Federalizada No. 2 Profr. Rafael Ramírez, mientras que el 23 será en la Secundaria General No. 7 Profr. Eleazar Cervantes Gómez.

A su vez el día 24 en la Secundaria General No. 3 Profr. Rafael Balandrano Balandrano, el 25 en la Secundaria Técnica No. 71 José Antonio Hernández García.

El jueves 26 será en la Secundaria Técnica No, 90 Eugenio Hernández Balboa y finalmente el viernes 27 en la Secundaria Técnica No. 54 Gral. Carlos Salazar.