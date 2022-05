Américo no irá al segundo debate

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

El candidato de la coalición, “Juntos Hacemos Historia”, Américo Villarreal Anaya, no acudirá al segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado, programado para el 22 de mayo próximo.

Los representantes ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), de Morena, PT y PVEM, Eduardo Govea Orozco, Arcenio Ortega Lozano y Oscar Lara, argumentaron que siete irregularidades ocurridas en el primer debate, que no fueron corregidas a pesar de que se hizo un planteamiento formal.

Entre las irregularidades denunciadas fue que, no se aplicó la metodología prevista por el IETAM; el debate no se ciñó a los temas acordados; no se hizo cumplir la prohibición de ataques injuriosos; y no se cumplió de acuerdo de disuadir o evitar la presencia de militancia.

De esa manera, el debate solo se llevaría a cabo entre el candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos y el de Movimiento Ciudadano(MC), Arturo Diez Gutiérrez.