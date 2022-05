Le proponen matrimonio en el funeral de su padre

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una popular frase señala que hay momentos para todo, frase en la que se pide direccionar lo que deseamos en el momento y lugar indicado. Es por ello que causó indignación la petición de matrimonio que hizo un hombre a su “amada” en pleno funeral de su padre, ex suegro del protagonista de esta historia. Pero tal vez para muchos esta no fue una buena idea.

Fue a través de TikTok, en la cuenta @m.mojela, en donde se dio a conocer este caso, logrando así su viralización.

Al parecer la petición de matrimonio se suscitó en Limpopo, Sudáfrica. Pero ¿qué sucedió? De acuerdo con lo mostrado en el clip, varias personas se encuentran en un funeral.

Una mujer, quien lloraba desconsoladamente, pues presuntamente estaba en el funeral de su padre, se llevó algo que quizá no esperaba: su pareja se le arrodilló frente a ella y le pidió matrimonio.

Quienes se encontraban en ese momento quedaron estupefactos ante la escena. La mujer dejó que le colocaran el anillo. Para muchas personas este suceso fue inconcebible. Condenaron la propuesta.

“Esto aquí está INCORRECTO … No importa cómo puedas intentar justificarlo”; “Personalmente, creo que es una garantía de que puedes haber perdido a un padre, pero prometo amarte y convertirme en tu padre”; “Chicos, quería hacerlo frente al difunto padre… No pasa nada”; “Si eres profundamente espiritual, entenderás esto”; “No sé qué pensar de esto, pero me he enseñado a no juzgar a las personas en la vida”, se lee entre las reacciones.

Con información de: milenio.com