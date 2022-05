Paulina Goto revela terrible experiencia en un taxi

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La actriz Paulina Goto dio a conocer que vivió el peor susto de su vida a causa de un conductor de taxi de la app Uber, por lo que incluso tuvo que lanzarse del auto para ponerse a salvo.

Este sábado 14 de mayo de 2022 por la madrugada, Paulina Goto publicó en sus redes sociales la experiencia que vivió después de subirse a un taxi de la app Uber.

Goto aseguró que se subió al carro y bajó la ventana, pues eso le hace sentir más segura. Sin embargo, de manera inmediata, el chofer la subió y le puso seguro al auto para impedir que Paulina pudiera bajarse.

“Le pedí que me dejara bajarla de nuevo (la ventana) y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató la actriz.

Relató su experiencia a través de un tuit, donde Paulina Goto señala le pidió a Uber que se hicieran cargo de su asunto, pero también aprovechó para aclarar: “Estoy bien GAD (gracias a Dios) pero muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuando sientan que algo no está bien”.

La actriz también publicó una imagen del carro al que se subió, el cual fue un Versa de la marca Nissan. El conductor tenía 4.69 estrellas de calificación y varios viajes completados.

Después de algunas horas de sus primeros mensajes, Goto retomó su actividad en redes sociales y agradeció a todos los que se preocuparon. También reiteró que la situación no pasó a mayores y que ya estaba en contacto con Uber para darle seguimiento a su caso.

Detalló que, al hacer pública su experiencia, no quiere afectar a la empresa, sino provocar que existan consecuencias para el conductor que la puso en riesgo y para que Uber sea un ejemplo para las plataformas al mejorar la seguridad de sus usuarios.

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, aseguró Goto.

Por medio de sus publicaciones, Uber comenzó el contacto con Paulina Goto para atender su caso.

Con información de: noticieros.televisa.com