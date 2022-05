Citan a Úrsula para que se defienda

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La comisión instructora del Congreso del Estado citó a comparecer, el jueves 26 de mayo, a las 10 horas, a la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, dentro del procedimiento de desafuero en su contra.

Lo anterior, luego de que el fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, ratificó, ante el mismo órgano legislativo, el contenido del documento con que solicitó al Congreso del Estado la declaración de procedencia contra la también sobrina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciarla penalmente por cohecho.

De esa manera, la legisladora deberá comparecer para hacer valer su derecho de audiencia dentro del procedimiento de desafuero en su contra.

La comisión instructora se reunió a las 13 horas de este martes para continuar con el desahogo del procedimiento legislativo de desafuero contra Salazar Mojica.

El punto principal a desahogar fue la comparecencia del fiscal anticorrupción, para que ratificara su solicitud de declaración de procedencia contra Salazar Mojica.

Los trabajos de la comisión iniciaron en medio de discusiones e impugnaciones por parte de los diputados de Morena, Humberto Prieto Herrera y Ovidio García García, quienes argumentaban deficiencia en los fundamentos constitucionales con que fue convocada la sesión.

También cuestionaron la presencia del Ramírez Castañeda, bajo el argumento de que quien debería asistir era el fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica.

Los alegatos de los morenistas generaron un enfrentamiento verbal con los panistas.

“Las tuyas son chiflazones. Aquí no estamos para cumplir caprichos. Si dicen que las cosas están mal hechas, pues acudan ante las instancias legales” , respondió con gritos, a Prieto, el panista, Luis René Cantú Galván.

Lo secundó Imelda Sanmiguel Sánchez, al advertir al morenista que: “Si creen que es ilegal (la reunión de la comisión) ¿entonces a qué vienen? ¿Para qué hacen acto de presencia? Denúncienlo y ya. Retírense. ¿Para qué pierden el tiempo?”.

“Solamente estamos pidiendo que hagan las cosas bien hecho. Lo que aquí se acuerde no tendrá validez porque no hay fundamento legal” insistió Prieto Herrera.

El coordinador de la comisión instructora, Félix Fernando García Aguiar, intervino para llamar al orden a los diputados y pedirles se concentraran en los trabajos para los que fueron convocados.

García Aguiar dijo que: “si algo nos tiene aquí son las contradicciones de ustedes (los morenistas), porque no cumplen lo que tanto pregonan de , no robar, no mentir, no traicionar”.

A pesar de la negativa de los dos diputados de Morena, García Aguiar dio la palabra al fiscal anticorrupción, quien primero ratificó la solicitud de declaración de procedencia contra Salazar Mojica, para quitarle su inmunidad procesal.

Luego, detalló a los morenistas los artículos de la constitución y la ley que lo legitima como titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Finalmente, una vez de que el funcionario abandonó la sala de sesiones, la diputada Sanmiguel Sánchez propuso citar a Salazar Mojica, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.