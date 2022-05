¡Yosstop tendrá un bebé!

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (Agencias)

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que está embarazada. La noticia la dio a conocer en sus redes sociales.

Esto luego de que se rumorara que la influencer podría estar esperando a su primer bebé tras una filtración de fotos en donde se le veía el abdomen abultado; fue a través de Instagram en donde la famosa confirmó la noticia.

La creadora de contenido compartió esta nueva etapa de su vida mediante un emotivo video. Hoffman expresó que en anteriores ocasiones había dicho que no quería tener hijos. Sin embargo, después de la experiencia que vivió, decidió darse la oportunidad.

“¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta que mi vida hace poco dio un giro (estuvo en prisión varios meses) y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder… y pasó”, indicó.

YosStop apuntó que no esperaba la noticia, pero que confía en los tiempos perfectos y que pese al miedo que siente, está lista para lo que venga: “El universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta”.

Durante el video, la famosa apareció a lado de su novio Gerardo González, quien ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Incluso, en los momentos en los que YosStop estuvo en prisión, su pareja estuvo presente pidiendo su libertad, así como informando sobre el avance de su caso.

La influencer y Gerardo González Bañales mantienen una relación amorosa desde hace nueve años. Durante su noviazgo, la pareja ha tenido algunos altibajos, incluso decidieron tomarse un tiempo, pero en febrero de 2020 compartieron que habían retomado su relación.